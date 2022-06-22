Ці помилки при засолюванні огірків зіпсують вашу закуску: не робіть так

При засолюванні огірків треба враховувати дуже багато нюансів, щоб консервація довго "стояла", а ви могли всю зиму насолоджуватися хрумкими й пряними овочами.

Як не зіпсувати ваші солоні огірки - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Не замочувати огірки перед консервацією

Щоб овочі були пружними, їм треба дати постояти у холодній воді 4-8 годин. Тоді вони вийдуть хрумкими.

Огірки для консервування не того сорту або старі

Для консервування використовують молоді огірки з чорними голочками. Гладенькі огірки - салатний сорт, який не підійде для таких цілей. Цікаво, що огірки з білими голочками також не годяться для засолки.

Перерослі та з гіркістю огірки краще теж не беріть для засолювання.

Вода з-під крана

Солити огірки водою з-під крана не можна, якщо вона хлорована. Наберіть воду з колодязя, або ж купіть бутильовану.

Банки та кришки треба обов'язково стерилізувати

Якщо цього не робити, консервація може бути зіпсованою через бруд, який ймовірно був у продуктах. Крім того в брудній тарі після консервування утворюється пліснява, яка є дуже небезпечною для здоров’я людини.