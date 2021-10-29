Чому українцям відмовляють у субсидії: названо найпоширеніші причини

Субсидію на комунальні послуги у 2021 році отримати стало набагато складніше. І часто споживачам відмовляють у знижці на оплату комунальних рахунків.

Заступник Міністра соціальної політики Віталій Музиченко назвав найпоширеніші причини, через які українцям відмовляють у наданні субсидії.

Як зазначив Музиченко, в першу чергу субсидію на загальних підставах не призначають тим, у кого є заборгованість з оплати комунальних послуг понад три місяці.

Однак в такій ситуації є рішення - можна опротестувати заборгованість в суді або звернутися з проханням реструктуризувати борги. Після оформлення документів можна знову подати на призначення субсидій.

Частою причиною відмови призначення субсидії є наявність депозитів, володіння кількома об'єктами нерухомості, особливо в містах.

"У багатьох випадках є розуміння того, що багато працездатних членів сім'ї, які ніде не працюють систематично роками та не перебувають на обліку в центрі зайнятості", - підкреслив заступник міністра.

Крім того, Музиченко розповів, що понад 200 тисяч домоволодінь не пройшли перевірку після звернення за субсидіями.

"Але це не означає, що всі вони втратили право на субсидію – ситуація може змінитися. Наприклад, у людини був депозит, а тепер ні. І так далі", - пояснив заступник міністра.

Чому українцям відмовляють у субсидії

Хто не зможе отримати субсидію