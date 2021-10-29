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Чому українцям відмовляють у субсидії: названо найпоширеніші причини

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П'ятниця 29 жовтня 2021 08:14
Чому українцям відмовляють у субсидії: названо найпоширеніші причини Фото: Названі причини відмови в субсидіях українцям (УНІАН)
Автор: Анна Шиканова

Субсидію на комунальні послуги у 2021 році отримати стало набагато складніше. І часто споживачам відмовляють у знижці на оплату комунальних рахунків.

Заступник Міністра соціальної політики Віталій Музиченко назвав найпоширеніші причини, через які українцям відмовляють у наданні субсидії.

Як зазначив Музиченко, в першу чергу субсидію на загальних підставах не призначають тим, у кого є заборгованість з оплати комунальних послуг понад три місяці.

Однак в такій ситуації є рішення - можна опротестувати заборгованість в суді або звернутися з проханням реструктуризувати борги. Після оформлення документів можна знову подати на призначення субсидій.

Частою причиною відмови призначення субсидії є наявність депозитів, володіння кількома об'єктами нерухомості, особливо в містах.

"У багатьох випадках є розуміння того, що багато працездатних членів сім'ї, які ніде не працюють систематично роками та не перебувають на обліку в центрі зайнятості", - підкреслив заступник міністра.

Крім того, Музиченко розповів, що понад 200 тисяч домоволодінь не пройшли перевірку після звернення за субсидіями.

"Але це не означає, що всі вони втратили право на субсидію – ситуація може змінитися. Наприклад, у людини був депозит, а тепер ні. І так далі", - пояснив заступник міністра.

Чому українцям відмовляють у субсидії

Хто не зможе отримати субсидію

  • Ті, у кого є депозит у банку на суму понад 100 тисяч гривень
  • У кого є заборгованість по сплаті аліментів
  • У кого є заборгованість з оплати комунальних послуг понад 20 неоподатковуваних мінімумів або ті, хто понад 3 місяці не оплачує рахунки
  • Ті, у кого є автомобіль, якому менш як 5 років
  • Ті, у кого є житлоплощу понад норму (Квартира понад 130 кв. м або будинок понад 230 кв. м)
  • Ті, хто купив автомобіль або квартиру за останні 12 місяців

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно подати документи на субсидію.

А також ми розповідали про те, як перевірятимуть одержувачів субсидій.

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