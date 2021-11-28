Незадоволеність у 80% випадків: психолог розповіла, чому насправді зраджують жінки

Жінки можуть зберігати вірність партнерам роками, дорожачи стосунками, які будували протягом довгого часу. Але іноді вони переходять межу, ризикуючи втратити все, над чим працювали.

Невміння чути, слухати, говорити з партнером можуть стати причиною зради

За словами психолога, причини жіночої зради частіше зводяться до двох проблем: або в шлюбі, або в людині.

Наприклад, порушення в емоційній близькості пари, і як наслідок незбалансовані взаємини, часті конфлікти в сім'ї, що призводять до накопичення образи і люті.

Причина таких конфліктів - невміння чути, слухати, помічати, доносити свої думки, ділитися своїми почуттями і взагалі про це говорити.

"Часто я чую про порушення психологічних кордонів. Чоловік привласнює собі жінку. Починає щось їй забороняти або дозволяти. Отже, у неї виникає бажання створити свій світ незалежно від партнера. Мати свободу у відносинах важливо!" - заявляє психолог.

Секс дуже важливий для жінки

Олена Щербань каже, що звичайно сексуальна незадоволеність жінки - причина, яка зустрічається майже у 80% її клієнток.

"Часто у жінок виникає страх, що вона отримає відторгнення, якщо поділиться тим, що їй захотілося чогось більшого в сексі", - говорить експерт.

Жінки в шлюбі часто страждають від того, що під час сексу не отримують оргазм, але при цьому часто отримують повноцінні якісні оргазми самостійно: вручну або з девайсом.

Не можна говорити, що з ними щось не так, адже не так щось з їх шлюбом (стосунками). Друга половина так і не з'ясувала, що саме приносить їм задоволення.

Психолог додала, що в наш час чоловіки рідко осягають мистецтво любовних ласк, залишаючи свою жінку незадоволеною.

Фото: Олена Щербань (instagram.com/miss.psychology.alenashcherban)

Самопізнання, як одна з причин невірності

Жінки зраджують з багатьох причин, але одна тема все ж спливає частіше за інших: жінки вирішуються на зради заради самопізнання і набуття власної ідентичності, цей досвід може включати в себе аспекти зростання, пізнання і трансформації.

"Часом, бажаючи чужої уваги, жінка відвертається не від партнера, а від самої себе. Вона шукає не стільки нового коханця, скільки нову сторону власної особистості", - впевнена психолог.

Зрада - це криза особистості, внутрішня перебудова її уявлень про себе. Це спосіб пережити "себе іншу" поруч з іншим. Інтимна зрада завжди здається особистим - вона сприймається як прямий удар по самому вразливому місцю.

Жінка може зрадою заповнювати порожнечі у стосунках

Важливо дивитися на зраду з обох сторін, розуміти як її причини, так і наслідки. Якщо жінка пішла на зраду, це говорить про те, що всередині неї, або у відносинах де вона знаходиться, є порожнечі, які вона прагне заповнити.

Багато жіночих "походів на сторону" трапляються внаслідок дефіциту довіри, інтимності і неможливості реалізації будь-якої з потреб в парі", - підсумувала Олена Щербань.