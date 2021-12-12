Ніколи не позичайте ці речі навіть близьким людям

Деякі речі не можна позичати навіть найближчим людям, щоб не втратити своєї удачі і енергії, не накликати в дім і сім'ю біду і неприємності.

Сіль

Сіль здавна вважається сильним енергетичним компонентом, який може негативно вплинути на удачу, привернути хвороби і проблеми в особистому житті. Сіль часто використовують в різних нехороших обрядах, тому краще ніколи не брати її в інших і не відсипати комусь. А якщо дуже вже комусь знадобилася сіль, не позичайте - дайте зі словами, що повертати не потрібно.

Посуд

Посуд - сімейна річ, яка заряджена енергетикою вашого будинку. Тому дати кому-небудь тарілку або чашку - поділитися частиною своєї енергії. Вважається, що позичений або взятий у чужих людей посуд здатен призвести до втрати здоров'я, сварок і розладів в сім'ї.

Одяг

Це ще більш особиста річ, адже вона стикається з нашим тілом. Одяг вже точно не варто позичати тим, в чиїх добрих і світлих намірах ви не впевнені. А якщо обмінюєтеся особистими речами з близькими і рідними, то краще все ж дати (взяти) щось натомість, як би зробивши оплату за річ.

Аксесуари, біжутерія та коштовності

Експерти в області біоенергетики вважають, що прикраси із захисними функціями (обереги) можуть послужити недобру службу і наділити іншу людину хворобами, невдачами і втратами. Особливо це стосується дорогоцінних металів - срібла, золота і платини.

Віник або щітка для прибирання

За однією з прикмет, віник очищає будинок, тому, віддаючи його, ви позбавляєте своє житло захисту. За іншою, позичивши кому-небудь віник (щітку) можна отримати фінансові втрати, проблеми в бізнесі або на роботі. Колись через віник наводили порчу, а гостям забороняли підмітати у своєму будинку.

Хліб

Хоча хлібом потрібно пригощати всіх, навіть ворогів, є певні умови. Наприклад, не можна віддавати останній хліб, щоб не привернути злидні. Також не можна давати хліб через поріг, щоб з дому не пішло щастя і благополуччя.

Гроші

Що стосується грошей, тут також є певні умови. Наприклад, позичати їх не можна після заходу сонця, під час церковних свят, по понеділках і неділях, на убуваючий місяць. Все це призведе до особистих грошових втрат. Ще не слід віддавати в борг останні гроші. Зате вважається, що якщо позичити гроші багатій людині, то вона поверне їх разом з частинкою своєї успішності.