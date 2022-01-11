Чому в літаку не варто користуватися кишенями на кріслах: це важливо знати

Для зручності пасажирів вигадали кишеньки на кріслах. Зокрема, вони для того, аби всі необхідні речі були завжди під рукою. Однак, через недбальство деяких мандрівників користуватися ними стає небезпечно.

За словами блогера під ніком Haus Of Darling, він працює бортпровідником чимало років і мав нагоду побачити купу неприємних речей, які опиняються в кишенях крісел.

Чому небезпечно користуватись кишенями

Так, зазвичай між рейсами персонал переглядає вміст кишень та прибирає звідти зайве. Однак сподіватися, що кишені ретельно дезінфікують перед кожним пасажиром, не варто.

Зокрема, бортпровідник бачив у кишенях і огризки яблук, і цукерки, які з'їли наполовину, і використані памперси, і шкарпетки, брудні серветки та навіть ступні ніг людей.

А під час наступного рейсу пасажири спокійно ставлять туди свій телефон, навушники або планшет.

Тому експерт радить усім пасажирам мати із собою антибактеріальні серветки під час польоту. Все тому, що вони допоможуть очистити простір довкола себе.

Потрібно протерти усе, чого будете торкатися. Так ви убезпечите себе від бактерій, що накопичилися тут під час попередніх польотів.