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У який час доби найкраще летіти літаком: бортпровідниця поділилась секретом

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Середа 29 грудня 2021 20:25
У який час доби найкраще летіти літаком: бортпровідниця поділилась секретом У який час доби найкраще літати літаком (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Під час польоту літаком мандрівники хочуть, щоб все було максимально комфортно. Однак, у літаках працюють люди, які можуть мати різний настрій та можуть бути втомленими або роздратованими.

Тому фахівці назвали час, який вважають найкращим для мандрівок літаком, пише NBC News.

Так, колишня бортпровідниця Стелла Конноллі розповіла, що найкраще обслуговування на ранкових рейсах. Все через те, що ці рейси рідше затримуються, а тому персонал має хороший настрій.

До того ж екіпаж літака також хоче вчасно потрапити до місця призначення та й повернутися додому. Також "ранкові літаки" зазвичай набагато чистіші.

Турбулентність

Експерт каже, що ранкове повітря сприятливіше для польотів. А от у другій половині дня часто змінюється погода та може бути гроза. Повітря стає ніби "вибоїстим", що спричиняє турбулентність.

Стиковочний рейс

Важливо, якщо у вас дуже мало часу на пересадку, не соромтеся про це сказати бортпровідникам. Вони можуть зробити оголошення про те, що пасажири, які мають стиковочні рейси, вийдуть першими.

Окрім того, потрібно бути ввічливими, коли будете просити про цю послугу. Адже персонал не зобов'язаний забезпечити вам швидкий вихід.

Раніше ми повідомляли, чому в літаку потрібно замикати ручну поклажу на замок.

Також ми писали, чому краще вибирати "найгірше" місце в літаку.

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