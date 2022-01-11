ru ua
Вт, 11 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Почему в самолете не стоит пользоваться карманами на креслах: это важно знать

Новина українською →
Вторник 11 января 2022 16:25
Почему в самолете не стоит пользоваться карманами на креслах: это важно знать Почему нельзя пользоваться карманами на креслах в самолете (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Для удобства пассажиров придумали кармашки на креслах. В частности, они для того, чтобы все необходимые вещи были всегда под рукой. Однако, из-за халатности некоторых путешественников пользоваться ими становится опасно.

Об этом пишет dip.org.ua.

По словам блогера под ником Haus Of Darling, он работает бортпроводником немало лет и имел возможность увидеть кучу неприятных вещей, которые оказываются в карманах кресел.

Почему опасно пользоваться карманами

Так, обычно между рейсами персонал просматривает содержимое карманов и убирает оттуда лишнее. Однако надеяться, что карманы тщательно дезинфицируют перед каждым пассажиром, не стоит.

В частности, бортпроводник видел в карманах и огрызки яблок, и конфеты, которые съели наполовину, и использованные памперсы, и носки, грязные салфетки и даже ступни ног людей.

А во время следующего рейса пассажиры спокойно ставят туда свой телефон, наушники или планшет.

Поэтому эксперт советует всем пассажирам иметь с собой антибактериальные салфетки во время полета. Все потому, что они помогут очистить пространство вокруг себя.

Нужно протереть все, чего будете касаться. Так вы обезопасите себя от бактерий, накопившихся здесь во время предыдущих полетов.

Раньше мы называли лайфхаки, которые помогут бесплатно получить лучший номер в отеле.

Также мы писали, в какое время суток лучше всего лететь самолетом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Самолет
LITE
Как "выжить" в гостях, если ты на диете: диетолог предложила варианты решений
Как "выжить" в гостях, если ты на диете: диетолог предложила варианты решений