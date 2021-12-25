Експерти назвали головну помилку пасажирів, яка призводить до запізнень на рейс: не робіть так

На різдвяні свята багато людей відправляються у подорож. Однак, святковий настрій може зіпсуватися, якщо пасажир не встигне на рейс. Тому бортпровідники назвали помилки мандрівників, які часто призводять до запізнення на літак.

За словами стюардеси Шармі Алдам, у святковий період аеропорти як ніколи забиті людьми. Зокрема, пасажири поспішають у магазини за їжею, алкоголем чи подарунками й в результаті спізнюються.

"Часто люди, які потрапили в аеропорт, не просто проходять всі етапи перевірки, а ще й займаються особистими справами: їм потрібно перекусити, сходити у вбиральню, купити подарунки. Бажаючих зробити ці дії багато. Пасажири не враховують наявність довгих черг і не встигають на рейс ", – сказала вона.

Окрім того, вона каже, що потрібно виділяти приблизно дві години на внутрішні рейси та три години на міжнародні. Цього часу має вистачити, щоб зробити необхідні справи без поспіху та хвилювання.

Також міжнародний президент Асоціації бортпровідників-CWA Сара Нельсон, закликає мандрівників завжди перед складанням багажу двічі перевіряти, чи не залишилося в сумці нічого, що могло б викликати проблеми з безпекою.

Все тому, що часто пасажири затримують себе та інших людей, оскільки серед їхніх речей виявляють відкривачки для пляшок, туалетне приладдя об'ємом понад 100 мл або продукти, що класифікуються як рідина.

Тому потрібно приїжджати заздалегідь.