Чому рідні Заворотнюк приховують діагноз: названа несподівана причина

Популярна блогерка Олена Міро пророкує російській актрисі Анастасії Заворотнюк швидку смерть. Вона вважає, що сім'я артистки мовчить про її стан не просто так. У своїй колонці у Livejournal Міро припустила, що рідні актриси не коментують ситуацію, тому що стан критичний і результат відомий.

Блогерка озвучила страшний прогноз для хворої на рак актриси Анастасії Заворотнюк.

"Справа зовсім не в бажанні уникнути втручання журналістів. Всі це розуміють! Припущу, що у Заворотнюк той вид пухлини мозку, який неможна вилікувати. Наприклад, гліобластома, як пишуть деякі ЗМІ. Що саме означає для людини цей діагноз? Це означає, що вона помре, причому скоро", — пише Миро.

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

На думку блогерки, сім'я не озвучує діагноз, щоб не втратити заробіток. Зараз чоловік актриси Петро Чернишов повернувся на лід і бере участь у шоу "Руслан і Людмила".

"Гліобластома — це дуже поганий, страшний діагноз. Оприлюднити його — це відкрито сказати всьому світу, що людина скоро помре. Адже її не можна вилікувати... рахунок йде на місяці, а, може, й на тижні. А тепер питання: скільки грошей збере такий діагноз? Чи попруть люди на льодове шоу чоловіка Заворотнюк, яке їм на фіг не вперлось, щоб зібрані кошти пішли на лікування людини, яку не можна вилікувати? От і думайте самі, чому мовчить сім'я", — написала Олена.

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Варто нагадати, що мамі Заворотнюк загрожує арешт.