Це неймовірно: лікарі розкрили нові деталі лікування Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк (колаж РБК-Україна)

Анастасія Заворотнюк поступово одужує

Російська актриса Анастасія Заворотнюк хвора на рак і зараз проходить лікування в одній зі столичних клінік в Росії. Самопочуття зірки серіалу "Моя прекрасна няня" значно покращилося, видалення пухлин пройшло вдало і у неї є перспектива на одужання. Про це повідомив друг Петра Чернишова, чоловіка артистки, передає газета "Комсомольская правда" .

"Якщо раніше головні болі мучили Настю так, що вона не могла спати, то зараз все нормалізувалося. Болі не турбують. І з зором стало краще. Лікарі кажуть, що пухлини видалили вдало, не зачепили здорові клітини", — заявив співрозмовник видання.

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Наголошується, що у Заворотнюк відновилися здатності ходити, розмовляти і нормально чути. Лікарі сподіваються, що ракові клітини сповільнять збільшення у порівнянні з тим, як розвивалася хвороба актриси раніше.

"За час хвороби і лікування Настя сильно набрала вагу. Але зараз зайві кілограми починають йти", — зазначило джерело, яке додало, що Заворотнюк досі перебуває в реабілітаційному центрі.

Крім того, Анастасія Заворотнюк вже бачиться з молодшою дочкою.

"Лікарі дозволили актрисі бачитися з дочкою. Петя став приносити Мілу до неї в реабілітаційний центр, щоб вони побачилися, пограли. Міла - їй в жовтні виповнився рік - впізнала маму, протягнула до неї ручки", - описав зустріч Анастасії з малятком друг.

Він також зазначив, що рідні не балують Заворотнюк частими візитами. Якщо в лікарні вони не відходили від актриси, то зараз, коли вона в реабілітаційному центрі, зайнялися справами.

"Петя зараз завантажений роботою, не може часто відвідувати дружину, яка, звичайно, сильно сумує за всіми близькими", - упевнений друг.

Варто також відзначити, що раніше Анастасії Заворотнюк призначили нове лікування. Лікар-онколог розповів, що Анастасії Заворотнюк призначили курс генної терапії.