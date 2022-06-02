Як миттєво пом'якшити масло для намазування на хліб: прості й дієві поради

Для багатьох з нас ранок починається с чашки гарячої кави або чаю з легким сніданком. Наприклад, з яєчні або бутерброду з маслом. Проте не завжди є час чекати, поки вершкове маcло нагріється до кімнатної температури та стане зручним для намазування.

Тому ми вирішили зібрати декілька лайфхаків для пом'якшення твердого вершкового масла. Швидкі та легкі способи зробити масло ідеальним для намазування - читайте в матеріалі Styler нижче.

Овочечистка

Першим таким способом є використання звичайної овочечистки, завдяки якій можна отримати рівні слайси однакової ширини, що ідеально підійдуть для вашого бутерброду.

Ніж і конфорка

Наступний спосіб може здатися дивним, але він зовсім нескладний. Для його використання вам знадобиться звичайний сталевий ніж і включена конфорка.

15-20 секунд потримайте цей ніж над вогнем на висоті 10-15 сантиметрів. Завдяки теплому металу у вас вийде ідеально намазати масло, навіть якщо воно з морозильної камери.

Стакан і гаряча вода

Останнім лайфхаком в списку (але не останнім за оригінальністю) є спосіб нашого заокеанського новатора.

Отже, для використання цього способу вам потрібен стакан з гарячою водою і тарілка зі шматочком масла.

За хвилину стакан переймає достатню кількість тепла. Тоді можна вилити воду, і масло накрити перевернутою склянкою. Таким чином вже через хвилину масло буде м'яким і ідеальним для намазування.