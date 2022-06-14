ru ua
Вт, 14 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Така олія категорично не підходить для смаження: лише зіпсуєте продукти

Новость на русском →
Вівторок 14 червня 2022 08:30
Така олія категорично не підходить для смаження: лише зіпсуєте продукти Фото: Деякі види олії категорично не підходять для смаження (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Експерти кажуть, що деякі види олії категорично не підходять для смаження, а на деяких можна лише пасерувати або тушкувати.

Про це пише Healthhub.

Чому олія може не підходити для смаження

Річ у тому, що в кожної олії є свою точка димлення - це температура, при якій олія руйнується і згорає, надаючи їжі неприємний пригорілий смак. При цьому вивільняються шкідливі для організму вільні радикали.

Яку олію не можна використовувати?

Нерафіновані олії мають нижчу точку димлення за рафіновані, тому вони краще підходять для заправки салатів, соусів. А для смаження вони не підходять.

Наприклад, соняшникова нерафінована олія стає шкідливою при 107 градусах. Адже час смаження у фритюрі температура коливається від 177 до 232 градусів.

Точки димлення різних олій:

  • Кокосова олія: рафінована - 200; нерафінована - 177.
  • Кукурудзяна олія: рафінована - 230-238; нерафінована - 178.
  • Оливкова олія: рафінована - 199-243; віджим virgin - 210; віджим extra virgin - 160-190.
  • Соняшникова олія: рафінована - 232; нерафінована - 107.
  • Лляна олія: нерафінована - 107.

Раніше ми писали, як врятувати "м'ясо з душком".

Також експерти розповіли, як правильно заморожувати яйця, щоб вони правильно збереглися.

Читайте РБК-Україна в Google News
кухня
LITE
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими