Така олія категорично не підходить для смаження: лише зіпсуєте продукти

Експерти кажуть, що деякі види олії категорично не підходять для смаження, а на деяких можна лише пасерувати або тушкувати.

Чому олія може не підходити для смаження

Річ у тому, що в кожної олії є свою точка димлення - це температура, при якій олія руйнується і згорає, надаючи їжі неприємний пригорілий смак. При цьому вивільняються шкідливі для організму вільні радикали.

Яку олію не можна використовувати?

Нерафіновані олії мають нижчу точку димлення за рафіновані, тому вони краще підходять для заправки салатів, соусів. А для смаження вони не підходять.

Наприклад, соняшникова нерафінована олія стає шкідливою при 107 градусах. Адже час смаження у фритюрі температура коливається від 177 до 232 градусів .

Точки димлення різних олій: