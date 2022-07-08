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Ось чому соняшникову олію не слід зберігати в кухонній шафці

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П'ятниця 08 липня 2022 10:05
Ось чому соняшникову олію не слід зберігати в кухонній шафці Як зберігати соняшникову олію правильно (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Соняшникова олія - продукт тривалого зберігання, який зазвичай стоїть біля плити або в кухонній шафці. Проте є багато доводів того, що олію варто тримати в холодильнику.

Чому це так - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Чому олію треба зберігати в холодильнику

Зазвичай, термін зберігання олії, вказаний на упаковці - 2 роки. Проте після відкриття пляшки він скорочується.

За даними експертів, соняшникова олія під дією високих температур, а також потрапляння сонячного проміння (якщо зберігаєте біля плити) може легко згіркнути. В шафці вона зберігатиметься довше, але все ж найкращий варіант, щоб зберегти користь і свіжість олії - холодильник.

Що трапиться з олією в холодильнику

Як пише My Fearlesskitchen, у холодильнику олія може помутніти або стати густою. Це не означає, що олія погана, це просто означає, що вона охолоджена.

При кімнатній температурі вона відновить свою консистенцію і колір. Просто відлийте необхідну кількість олії, яка знадобиться вам для готування.

Як довго зберігається олія

Після того, як ви відкриєте пляшку, олія зберігатиметься приблизно 1 рік, знову ж таки, за умови правильного зберігання. А це - прохолодне, сухе місце, подалі від прямих сонячних променів.

Ідеально, після відкриття перелити олію в тару зі скла. Також можна відправити в ємність із олією горох або квасолю, щоб зберегти ефект свіжості надовго.

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