Пікантні огірки по-корейськи: готуємо швидкий і легкий салат
Фото: огірки і помідори (pixabay.com)
Огірки по-корейськи - пікантний салат з овочів і приправ, який стане ідеальною весняно-літньою закускою на вашому столі.
Як приготувати салат, розповіла український блогер Alina FooDee.
Інгредієнт:
- Огірки - 400 г
- Часник - 2 зубчики
- Перець чилі - маленький шматочок довжиною 3 см (за смаком)
- Цибуля ріпчаста - 1 маленька цибулина
- Цибуля зелена - 1 стебло
- Цукор - 1/2 ч. л.
- Соєвий соус - 2 ст. л.
- Рослинна олія - 2 ст. л.
- Кунжут обсмажений - 2 ч. л.
- Сіль - за смаком
Покрокове приготування
- Перець чилі дуже дрібно подрібніть, додайте цукор і розітріть в пасту.
- Часник дрібно подрібніть.
- Змішайте перець чилі, часник, соєвий соус і рослинну олію.
- Наріжте дрібно зелену і ріпчасту цибулю. Огірки наріжте на поздовжні скибочки.
- Перемішайте всі інгредієнти, посипте зверху кунжутом, посоліть або додайте соєвий соус при необхідності.
- Дайте настоятися 5 хвилин, і можна подавати до столу.
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