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Пікантні огірки по-корейськи: готуємо швидкий і легкий салат

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Неділя 29 травня 2022 15:11
Пікантні огірки по-корейськи: готуємо швидкий і легкий салат Фото: огірки і помідори (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Огірки по-корейськи - пікантний салат з овочів і приправ, який стане ідеальною весняно-літньою закускою на вашому столі.

Як приготувати салат, розповіла український блогер Alina FooDee.

Інгредієнт:

  • Огірки - 400 г
  • Часник - 2 зубчики
  • Перець чилі - маленький шматочок довжиною 3 см (за смаком)
  • Цибуля ріпчаста - 1 маленька цибулина
  • Цибуля зелена - 1 стебло
  • Цукор - 1/2 ч. л.
  • Соєвий соус - 2 ст. л.
  • Рослинна олія - 2 ст. л.
  • Кунжут обсмажений - 2 ч. л.
  • Сіль - за смаком

Покрокове приготування

  1. Перець чилі дуже дрібно подрібніть, додайте цукор і розітріть в пасту.
  2. Часник дрібно подрібніть.
  3. Змішайте перець чилі, часник, соєвий соус і рослинну олію.
  4. Наріжте дрібно зелену і ріпчасту цибулю. Огірки наріжте на поздовжні скибочки.
  5. Перемішайте всі інгредієнти, посипте зверху кунжутом, посоліть або додайте соєвий соус при необхідності.
  6. Дайте настоятися 5 хвилин, і можна подавати до столу.

Раніше ми писали, як приготувати малосольні огірки в пакеті.

Також повідомлялося, як приготувати мариновані огірки.

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