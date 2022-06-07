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Маринуємо огірки дуже швидким способом: можна хрустіти вже через 15 хвилин

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Вівторок 07 червня 2022 09:44
Маринуємо огірки дуже швидким способом: можна хрустіти вже через 15 хвилин Скріншот: швидкі мариновані огірки
Автор: Світлана Мащенко

Поки сезон "великої консервації" ще не настав, а огірки стають все дешевше, час випробовувати нові рецепти маринадів і солінь.

Швидким рецептом маринованих огірків поділилася відомий український блогер Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • Огірки - 1 кг
  • Кріп - 50 г
  • Часник - 4-6 зубчиків
  • Цукор - 1 ст. л.
  • Сіль - 1/2 ст. л. без гірки
  • Рослинна олія - 3-4 ст. л.

Покрокове приготування

Огірки порізати довгими скибками. Дрібно покришити кріп. Пропустити часник через прес або дрібно нарубати, або натерти на дрібній тертці.

Додати сіль, цукор, олію, все гарненько перемішати і залишити хвилин на 10-15.

Раніше блогер запропонувала ще більш простий і швидкий рецепт огірків.

Також ми писали, як приготувати пікантні огірки по-корейськи.

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