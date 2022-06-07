Маринуємо огірки дуже швидким способом: можна хрустіти вже через 15 хвилин
Скріншот: швидкі мариновані огірки
Поки сезон "великої консервації" ще не настав, а огірки стають все дешевше, час випробовувати нові рецепти маринадів і солінь.
Швидким рецептом маринованих огірків поділилася відомий український блогер Alina FooDee.
Інгредієнти:
- Огірки - 1 кг
- Кріп - 50 г
- Часник - 4-6 зубчиків
- Цукор - 1 ст. л.
- Сіль - 1/2 ст. л. без гірки
- Рослинна олія - 3-4 ст. л.
Покрокове приготування
Огірки порізати довгими скибками. Дрібно покришити кріп. Пропустити часник через прес або дрібно нарубати, або натерти на дрібній тертці.
Додати сіль, цукор, олію, все гарненько перемішати і залишити хвилин на 10-15.
Раніше блогер запропонувала ще більш простий і швидкий рецепт огірків.
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