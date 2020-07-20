Чому не можна пити морську воду і при чому тут молоко (колаж: РБК-Україна)

Морська вода призводить до зневоднення організму

Багато хто ставить питанням, чому не можна пити морську воду, якщо це – вода. Дієтологи й лікарі вирішили нагадати, що, якщо пити солону воду моря, рідина не буде всмоктуватися, а організм зневоднюється. Через ці процеси в організмі виникає діарея. І діарея – лише один із можливих негативних наслідків.

Наявність в морській воді великої кількості солі робить її дуже концентрованою. Такий розчин рідини називається гіпертонічним або гіперосмолярним. При попаданні в кишечник такого розчину відбувається не зовсім звичайний процес. Вода в такому випадку не всмоктується, а навпаки – з плазми крові та міжклітинної рідини потрапляє у просвіт кишечника.

Якщо продовжити вживати морську воду, організм буде зневоднений. Діарея виникає за рахунок того, що в просвіті кишки накопичуються надлишкові нерозчинені речовини (солі, електроліти та ін.), що призводить до підвищення осмотичного тиску в кишках. В кінцевому підсумку морська вода викликає швидке наповнення кишечника рідиною.

Однак, морська вода також проходить через нирки, що впливає на можливість утворення кристалів солі в нирках при довготривалому вживанні морської води. Також лікарі наголошують, що в морській воді, як і у водоймах, є величезна кількість живих організмів, в тому числі бактерій, які призводять до розвитку небезпечних захворювань.

Непереносимість лактози та морська вода – у чому зв'язок?

Процеси схожого характеру відбуваються в організмі при непереносимості лактози. Через те, що лактоза не розщеплюється, вона не всмоктується в кров. Як результат – лактоза відправляється в кишечник, де накопичується і викликає осмотичний ефект. Згодом, при непереносимості лактози нерозщеплені молекули тягнуть воду в просвіт кишечника. Рівень рідини в кишечнику підвищується, і ми отримуємо діарею, яка в цьому випадку буде називатися осмотичною.

Такий механізм працює в будь-якому середовищі, а не тільки в кишечнику. Природа сама намагається вирівняти рівні концентрацій речовин. При цьому рідина йде з місць з меншою концентрацією речовин в бік більшої концентрації.

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