Кращі фреші для здоров'я та краси: топ-4 золотих правила вживання

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дієтолог розповіла про основні правила вживання свіжих соків

Користь натуральних соків безсумнівна - це джерело вітамінів і мінеральних речовин, але щоб отримати від нього максимум користі, треба знати, як правильно вживати фреш. Дієтолог Ольга Усенко на сторінці в Instagram озвучила топ-4 поради, як пити різні свіжовичавлені соки.

Такий простий продукт, такий смачний, але стільки питань. Коли краще пити? Скільки? Який? Додати в нього масло/вершки чи ні? Ось топ-4 правила, як правильно вживати фреші:

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1.Ми не п'ємо фреші натщесерце, відповідно ми не робимо "детокси" на фрешах. Свіжовичавлений сік - це концентрований напій, який може спровокувати організм на дискомфорт в області живота, якщо є проблеми з ШКТ, про якы ми не знаємо.

Пити фреші добре після сніданку/обіду у вигляді десерту. Експерт радить пити такі напої до 16:00, так як це очищений продукт від клітковини і його засвоєння займає малу кількість часу, адже це швидкі вуглеводи.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2.Змішуємо різні інгредієнти, але не більше ніж 3. Дуже класно поєднувати фрукти з овочами під час приготування фрешу.

Найсмачніші поєднання:

яблуко - морква

яблуко - селера

морква – апельсин

3.Є свіжовичавлені соки, які потрібно пити "особливо". Наприклад: морквяний.

Ми звикли бачити, як у нього додають щось жирне: вершки, рослинне масло. Це потрібно для того, щоб вичавити максимум користі з морквяного фрешу. Але це зовсім не обов'язково. Якщо ви бажаєте отримати не тільки бета-каротин, але і вітамін А, тоді ми можемо додати жири в сік, але якщо ваш раціон збалансований, то організм найімовірніше і так все зробить правильно і правильно засвоїть.

Ще дуже особливий сік - буряковий. Концентрація активних речовин у ньому висока, йому краще всього після віджимання дати постояти в холодильнику годинку. Перед вживанням розвести 1:3.

4.Фруктові соки можна розбавляти водою, для того, щоб вони були менш агресивні для ШКТ. Розбавити можна 1/3 водою, це буде оптимально і за смаком і за обсягом. Кількість не розбавленого фрешу на день - 150-200 мл найоптимальніше.

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Далеко не всі можуть пити такі напої, тому з ними потрібно бути обережними, якщо ви відчуваєте якийсь дискомфорт після споживання, намагайтеся уникати їх або обирайте соки, які не є подразниками і провокаторами для вас.

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