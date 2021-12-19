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Чому у літак варто сідати одним із перших: про це мало хто знає

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Неділя 19 грудня 2021 07:43
Чому у літак варто сідати одним із перших: про це мало хто знає Чому у літак потрібно зайти першим (pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

Багато людей намагаються зайняти своє місце у літаку першими. Однак, які відомо, літак полетить лише тоді, коли на борту розташуються всі пасажири. Але експерти кажуть, що якщо першим зайняти місце, то є неабиякі переваги.

Про це The Sun.

За словами досвідченого мандрівника Ашвіна Крішнана, що той час, який ви проведете у літаку, чекаючи поки сядуть інші пасажири, виправдає себе після посадки.

До того ж особливо це стосується багатолюдних рейсів, на яких зайняті практично всі місця у літаку.

Тому зайшовши до літака першим, ви матимете можливість зайняти місце для ручної поклажі, розташоване просто над вашим сидінням. Також, коли літак приземлиться, ви швидко заберете свої речі та покинете борт.

Чому у літак варто сідати одним із перших: про це мало хто знаєЧому у літак потрібно сісти найпершим (pixabay)

Окрім того, людям, які заходять до літака поміж останніх, навряд чи вдасться зручно скласти свій багаж. Все тому, що їм доведеться шукати вільне місце по всьому літаку або ховати сумки під сидінням.

Зазначається, що такі пасажири останніми вийдуть з літака та будуть змушені довго чекати у черзі до паспортного контролю.

Раніше ми повідомляли, що Комаровський пояснив, що робити, якщо в літаку закладає вуха.

Також ми писали, що названо способи, які допоможуть не витрачати зайвих грошей в аеропорту.

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