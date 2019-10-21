Чому "Квартал 95" заспівав про будинок Гонтарєвої: названа несподівана причина

"Квартал 95" і хор Верьовки заспівали про Гонтареву (колаж РБК-Україна)

"Квартал 95" робить той продукт, який цікавий їх аудиторії, каже експерт

"Квартал 95" зробив скандальний номер з хором Верьовки для того, щоб зацікавити глядачів - своїх споживачів. У цьому переконаний політолог Микола Спиридонов.

Але у випадку з номером про згорілий будинок колишньої глави НБУ Валерії Гонтаревої, вважає експерт, "кварталівці" перегнули палицю.

"Це не смішно. Похвалити "95-й Квартал" нема за що, тому що згорілий будинок - це не найсмішніша подія. От якщо б його конфіскували в рамках антикорупційного розслідування і, відповідно, ці гроші пішли в бюджет...", - сказав політолог у коментарі виданню From-UA.

При цьому Спиридонов помітив, що гумористи пожартували "у своєму стилі, може, не дуже розумно, але розраховуючи на свою аудиторію".

"Аудиторія у них фантастична, в основному складається не з молоді, а з жінок за 40, ближче до пенсійного віку. Відповідно, якщо їм це подобається, вони це дивляться, то, власне, що "Кварталу 95"? Він орієнтується на споживачів", - упевнений експерт.

У той же час Спиридонов не вважає, що з Гонтаревої слід робити жертву.

"Згорілий будинок Гонтарової - це не згорілий будинок середньостатистичного українця, якому після цього ніде буде жити", - пояснив він.

А ось політолог Володимир Фесенко вважає, що Євген Кошовий і Ко цим номером надали своєму колишньому колезі Володимиру Зеленському "дурну послугу".

"Вони його, грубо кажучи, підставили, як би підігравши Коломойському. Я вважаю, що це помилка", - зазначив політолог.

Скандальний випуск "Вечірнього Кварталу" (фото: kvartal95.com)