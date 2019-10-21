Почему "Квартал 95" спел о доме Гонтаревой: названа неожиданная причина

"Квартал 95" и хор Веревки спели про Гонтареву (коллаж РБК-Украина)

"Квартал 95" делает тот продукт, который интересен их аудитории, говорит эксперт

"Квартал 95" сделал скандальный номер с хором Веревки для того, чтобы заинтересовать зрителей - своих потребителей. В этом уверен политолог Николай Спиридонов.

Но в случае с номером о сгоревшем доме бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой, считает эксперт, "кварталовцы" перегнули палку.

"Это не смешно. Похвалить "95 Квартал" не за что, потому что сгоревший дом - это не самое смешное событие. Вот если бы его конфисковали в рамках антикоррупционного расследования и, соответственно, эти деньги пошли в бюджет..." - сказал политолог в комментарии изданию From-UA.

При этом Спиридонов подметил, что юмористы пошутили "в своем стиле, может, не очень умно, но рассчитывая на свою аудиторию".

"Аудитория у них фантастическая, в основном состоит не из молодежи, а из женщин за 40, ближе к пенсионному возрасту. Соответственно, если им это нравится, они это смотрят, то, собственно, что "Кварталу 95"? Он ориентируется на потребителей", - уверен эксперт.

В то же время Спиридонов не считает, что из Гонтаревой не следует делать жертву.

"Сгоревший дом Гонтаревой - это не сгоревший дом среднестатистического украинца, которому после этого негде будет жить", - объяснил он.

А вот политолог Владимир Фесенко считает, что Евгений Кошевой и Ко этим номером оказали своему бывшему коллеге Владимиру Зеленскому "дурную услугу".

"Они его, грубо говоря, подставили, как бы подыграв Коломойскому. Я считаю, что это ошибка", - отметил политолог.

Скандальный выпуск "Вечернего Квартала" (фото: kvartal95.com)