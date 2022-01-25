ru ua
Вт, 25 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Чому в холод не можна носити колготки під джинсами та як краще утеплитися

Новость на русском →
Вівторок 25 січня 2022 20:20
Чому в холод не можна носити колготки під джинсами та як краще утеплитися Чому не можна одягати колготи під джинси (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Під час сильних морозів багато модниць забувають про свій стильний та одяг та одягаються якомога тепліше. До того ж багато дівчат натягують під джинси колготи. Однак, мало хто знає, що вони не дихають та не зігрівають, адже щільна гладка синтетика не проводить тепло.

Про це пише ELLE.

Тому фахівці порадили кілька альтернативних рішень, які по-справжньому врятують від морозу.

Теплі джинси

Важливо взимку мати джинси з утепленням. Зокрема, вони відрізняються від звичайних щільністю деніму, наявністю наповнювачів або підкладки – від натуральної бавовни для несильних холодів до щільного начосу для пронизливих морозів.

Термобілизна

Така білизна чудово зігріє вас в мінусову погоду. Вона комфортніша й тепліша, ніж синтетичні колготки.

Вовняні колготки

Ось такі колготи зроблені з тонкої вовни та вони дійсно зігріють завдяки теплопровідності та повітропроникності натуральної пряжі. Також вони не дозволять вам захворіти через переохолодження.

Теплі шкарпетки

Якщо у вас переважно мерзнуть гомілки, то потрібно звернути увагу на високі теплі шкарпетки з натуральної вовни.

Раніше ми називали список речей, які ви постійно забуваєте випрати в машинці, а даремно.

Також ми писали, як вивести плями від поту з будь-якого одягу.

Читайте РБК-Україна в Google News
одежда
LITE
Тиждень високої моди в Парижі: як пройшли покази Schiaparelli, Dior та інших будинків
Тиждень високої моди в Парижі: як пройшли покази Schiaparelli, Dior та інших будинків