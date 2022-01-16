Список речей, які ви постійно забуваєте випрати в машинці, а даремно

Є багато речей, які люди забувають випрати. Все тому, що дехто думає, що чистити їх і зовсім не потрібно, але це не так.

Список речей, які потрібно випрати, опублікували на сайті 5minutecrafts .

Що ми забуваємо випрати

сумки та гаманці;

спортивні сумки;

шкіряні куртки;

кошики для білизни;

м'які іграшки.

Сумки та гаманці

Ці речі ми беремо із собою майже щоразу, коли виходимо на вулицю. Сумку ми кладемо на різні поверхні в громадському транспорті та у туалеті.

Гаманці часто дістаємо у транспорті та в магазинах, щоб розрахуватися карткою чи готівкою. Коли ми це робимо, то не думаємо наскільки чисті наші руки.

Так, потрібно мити шкіряні сумки та гаманці засобом для миття посуду. Розведіть його в теплій воді і протріть поверхню речі м'якою тканиною.

Шкіряні куртки

Такі куртки прати у машинці з водою не варто. Все тому, що вони вимагають більш ретельного підходу.

Радять мити шкіряні куртки засобом для миття посуду. Просто розведіть його в мисці з чистою водою кімнатної температури, візьміть м'яку тканину і ретельно протріть поверхню шкіряного виробу.

Спортивні сумки

У такій сумці ми носимо спітнілий одяг, взуття та брудні рушники. Однак, чомусь завжди забуваємо випрати.

Однак, важливо знати, чи можна прати сумку в пральній машині. Якщо так, зробіть це в делікатному режимі.

Кошик для білизни

У такий кошик ми кидаємо брудний одяг, щоб потім випрати. Але мають ніхто не замислювався про його прання.

Якщо ви використовуєте пластиковий кошик, то очистіть його за допомогою дезінфекційного засобу або вимийте мильним розчином.

Плетені кошики з текстильними мішками виперіть в машинці у делікатному режимі.

М'які іграшки

Як відомо, м'які іграшки зберігають у собі багато пилу. Якщо іграшки можна прати, покладіть їх у пральну машину, а якщо ні, то замочіть у мильній воді й поперіть вручну.