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Почему в холод нельзя носить колготки под джинсами и как лучше утеплиться

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Вторник 25 января 2022 20:20
Почему в холод нельзя носить колготки под джинсами и как лучше утеплиться Почему нельзя одевать колготы под джинсы (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Во время сильных морозов многие модницы забывают о своей стильности и одежде и одеваются как можно теплее. К тому же многие девушки натягивают под джинсы колготы. Однако, мало кто знает, что они не дышат и не согревают, ведь плотная гладкая синтетика не проводит тепло.

Об этом пишет ELLE.

Поэтому специалисты посоветовали несколько альтернативных решений, которые по-настоящему спасут от мороза.

Теплые джинсы

Важно зимой иметь джинсы с утеплением. В частности, они отличаются от обычных плотностью денима, наличием наполнителей или подкладки – от натурального хлопка для несильных холодов до плотного начеса для пронизывающих морозов.

Термобелье

Такое белье прекрасно согреет вас в минусовую погоду. Она комфортнее и теплее, чем синтетические колготки.

Шерстяные колготки

Вот такие колготы сделаны из тонкой шерсти и они действительно согреют благодаря теплопроводности и воздухопроницаемости натуральной пряжи. Также они не позволят вам заболеть из-за переохлаждения.

Теплые носки

Если у вас преимущественно мерзнут голени, то нужно обратить внимание на высокие теплые носки из натуральной шерсти.

Раньше мы называли список вещей, которые вы постоянно забываете постирать в машинке, а зря.

Также мы писали, как вывести пятна от пота с любой одежды.

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