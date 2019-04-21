Чому друг Зеленського зірвав скандальну прес-конференцію: названа причина

Екс-учасник "Квартал 95" Денис Манжосов відмовився виступати проти Володимира Зеленського, кандидата в президенти України, за власною ініціативою. Про це в кулуарах штабу Зеленського розповідь один з провідних акторів "Квартал 95" Олександр Пікалов, повідомив політичний оглядач "РБК-Україна" Мілан Лєліч.

Він розповів, що Манжосов, співзасновник "Кварталу", вирішив не обмовляти Зеленського, тому відмовився від прес-конференції 11 квітня, на якій збирався розповісти, як і чому розійшлися його шляху з другом дитинства Зеленським, що відбувається за лаштунками, чи є у студії покровителі та зібрався прокоментувати скандал навколо здачі аналізів.

Денис Манжосов (фото з відкритих джерел)

Зазначимо, що Манжосов зі скандалом покинув "95 Квартал" на початку 2013 року. П'ять років колишні колеги не підтримують стосунки.

Тепер, після гучної заяви, Денис на захід так і не прийшов, за його словами, через помилкове мінування будівлі. Манжосов відправив організаторам повідомлення, що йому нібито погрожують, і що він приїхав на прес-конференцію, побачив своїх друзів і змінив своє рішення.

"Він сам вирішив цього не робити, ніхто на нього не тиснув і не підказував", - розповів Пікалов 21 квітня, у день другого туру виборів президента України.

Також актор додав, що вони самі переживали, що з Манжосовим.

"Виявилося, він просто закрився один у своїй квартирі і не виходив на зв'язок", - сказав Пікалов.

Друг Зеленського Денис Манжосов (фото: twitter.com kievsmi)

Денис Манжосов товаришував із Володимиром Зеленським з самого дитинства, вони були однокласниками і сиділи за однією партою. А в 1997 році разом із Зеленським і Пікаловим вони створили команду КВН "95-квартал".

Як повідомлялося раніше, 21 квітня на другому турі виборів президента України 2019 проголосували батьки Володимира Зеленського і поділилися очікуваннями від виборів.