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Співзасновник "Кварталу" Манжосов вперше після конфлікту з Зеленським вийде на прес-конференцію

Новини » Вибори 2019    11.04.2019 - 11:55
Співзасновник "Кварталу" Манжосов вперше після конфлікту з Зеленським вийде на прес-конференцію
Фото: Дениса Манжосова та Володимир Зеленський (ukranews.com)

Це перший публічний виступ Манжосова після конфлікту зі студією в 2013 році

Сьогодні, 11 квітня, в Києві відбудеться прес-конференція Дениса Манжосова – друга дитинства Володимира Зеленського, співзасновника "95 Кварталу". Про це повідомляється в анонсі події на "Українських новинах".

Зокрема, він розповість, як і чому розійшлися його шляхи з Володимиром Зеленським, другом дитинства, партнером по КВН "95 Кварталу", що відбувається за лаштунками, чи є у студії покровителі. Манжосов відповість на питання журналістів про кандидата Зеленського, і його оточення, прокоментує скандал навколо здачі аналізів.

Прес-конференція відбудеться в прес-центрі ІА "Українські Новини" (ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх). Початок о 15:30.

Нагадаємо, конфлікт, в результаті якого Денис Манжосов покинув "95 Квартал", стався на початку 2013 року. У прес-службі "Кварталу" тоді обмежилися повідомленням, що припиняють співпрацю з Манжосовим. П'ять років колишні колеги не підтримують відносини.

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