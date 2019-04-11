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Зрив прес-конференції Манжосова: вибухівку не знайшли

Новини » Вибори 2019    11.04.2019 - 19:04
Зрив прес-конференції Манжосова: вибухівку не знайшли
Фото: вибухотехніки біля прес-центру (РБК-Україна)

Перевірка прес-центру завершена

Правоохоронці та вибухотехніки не знайшли вибухівку у прес-центі у Києві, де сьогодні мала відбутися прес-конференція Дениса Манжосова - друга дитинства кандидата в президенти Володимира Зеленського. Про це повідомляється на сайті прес-служби поліції Києва

Наразі перевірка завершена, небезпечних предметів не виявлено. Вирішується питання щодо правової кваліфікації подій.

Крім того, вибухівку на знайшли також і в Київському апеляційному суді. Повідомлення про мінування двох будівель надійшли приблизно в один час. 

РБК-Україна раніше писало, що правоохоронці перевіряють повідомлення про замінування прес-центру, де повинна була пройти прес-конференція колишнього "кварталівця" Дениса Манжосова. 

Раніше повідомлялося, що сьогодні о 15.30 в прес-центрі "Українських новин" дасть прес-конференцію Денис Манжосов - друг дитинства кандидата в президенти Володимира Зеленського. Він мав розповісти, як і чому розійшлися його шляхи з Зеленським, відповісти на питання журналістів про кандидата Зеленського і його оточення і прокоментувати скандал навколо здачі аналізів.

Відомо, що Манжосов приїжджав за півгодини до прес-конференції і спішно покинув приміщення, не відповівши на питання, чи збирається повернутися.

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