Ось чому в домі не можна тримати грошове дерево
Грошове дерево є одним з найпопулярніших кімнатних рослин. Воно невибагливе в догляді, швидко росте, і до того ж, за прикметами, притягує в дім фінансове благополуччя. Але з квіткою не все гаразд, кажуть експерти, в деяких випадках її утримання в домі - не до добра.
Про це пише Кubnews.
Офіційна назва цієї сукулентної рослини - толстянка, або крассула. Існує більше двохсот видів рослини, але на наших підвіконнях найчастіше місце займає Толстянка яйцеподібна (овальна).
Чим же небезпечна толстянка?
Психологічно. Принісши в дім грошове дерево, багато хто чекає мало не дощу з купюр. Але однією квіткою в горщику багатшими не станеш, тому особливо емоційні люди можуть впасти в депресію через те, що прикмети не спрацювали в їхньому конкретному випадку.
Вона просто отруйна. Справа в тому, що в листі товстянки міститься натуральна отрута - миш'як. Тому необхідно дотримуватися граничної обережності при догляді за нею. Обов'язково тримати подалі від дітей і домашніх тварин.
Симптоми отруєння рослиною такі: блювота, пронос, гострі болі в животі, відсутність апетиту, сильна спрага, порушення у свідомості і координації в просторі. Якщо помітили подібне - терміново до лікаря.
Якщо ви все ж не можете відмовити собі в триманні рослини, ось кілька правил вирощування товстянки:
- грошове дерево відмінно відчуває себе на балконі влітку, але не любить прямих сонячних променів;
- у весняно-літній час додавайте добриво для росту, але не восени і взимку - черенці витягнуться, стануть слабкими, а потім їх "покрутить";
- коренів у товстянки мало - тому їй потрібен невеликий, але важкий горщик (щоб вона не падала);
- крону можна формувати за вашим бажанням, але зазвичай відщипують відрослий черенець після третьої пари листя, щоб пішли бічні пагони.
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