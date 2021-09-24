Ось чому в домі не можна тримати грошове дерево

Грошове дерево є одним з найпопулярніших кімнатних рослин. Воно невибагливе в догляді, швидко росте, і до того ж, за прикметами, притягує в дім фінансове благополуччя. Але з квіткою не все гаразд, кажуть експерти, в деяких випадках її утримання в домі - не до добра.

Офіційна назва цієї сукулентної рослини - толстянка, або крассула. Існує більше двохсот видів рослини, але на наших підвіконнях найчастіше місце займає Толстянка яйцеподібна (овальна).

Чим же небезпечна толстянка?

Психологічно. Принісши в дім грошове дерево, багато хто чекає мало не дощу з купюр. Але однією квіткою в горщику багатшими не станеш, тому особливо емоційні люди можуть впасти в депресію через те, що прикмети не спрацювали в їхньому конкретному випадку.

Вона просто отруйна. Справа в тому, що в листі товстянки міститься натуральна отрута - миш'як. Тому необхідно дотримуватися граничної обережності при догляді за нею. Обов'язково тримати подалі від дітей і домашніх тварин.

Симптоми отруєння рослиною такі: блювота, пронос, гострі болі в животі, відсутність апетиту, сильна спрага, порушення у свідомості і координації в просторі. Якщо помітили подібне - терміново до лікаря.

Якщо ви все ж не можете відмовити собі в триманні рослини, ось кілька правил вирощування товстянки: