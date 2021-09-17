Ось чому в домі не можна тримати орхідею
Орхідея - дуже красива, екзотична, але її не рекомендується тримати вдома, а ось в офісі - будь ласка. Експерти кажуть, що рослина-епіфіт одне з найбільш невідповідних рослин для вирощування в домівці, де ви їсте, спите, проводите час з сім'єю.
Про це пише "Сім'я і дім".
Епіфіти - рослини, що ростуть на інших рослинах - форофітах - або постійно прикріплені до них, при цьому не отримують від них поживних речовин.
Орхідея, що відноситься до даного підвиду, також по суті є паразитом. Вона може спокійно прикріплюватися до інших і отримувати всі поживні речовини з вологого повітря.
Чому орхідею краще прибрати з дому
Саме через цю її особливість вважається, що вона як паразит може забирати енергію з навколишнього простору. В результаті у людей, в домі яких орхідеї, може не вистачати життєвих сил.
Експерти кажуть, що цю квітку можна вирощувати в нежитлових приміщеннях, в офісах, тобто там, де людей багато, і де ви працюєте, а не відпочиваєте.
А ось в квартирі орхідею краще не тримати. Особливо це стосується спальні, де рослині вже точно не місце.
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