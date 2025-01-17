Начали убегать. Жена Решетника описала встречу с россиянами на отдыхе

Супруга известного украинского телеведущего Григория Решетника Кристина, которая сейчас отдыхает со своими детьми в Доминиканской Республике, поделилась в сети забавным случаем.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

В Stories она рассказала, как встретилась с россиянами на отдыхе. Пара услышала, как Решетники-младшие о чем-то громко рассуждали на украинском языке.

"Кстати, когда мы пришли за стол, дети начали что-то активно обсуждать и я обратила внимание, что за соседним столом пара так пристально смотрела, потом быстро собралась и начала убегать. Потом я поняла, что это были мос...ли", - отметила она.

Скриншот

"Правильно, пусть боятся украинского языка и нас, украинцев", - подытожила она.

Отметим, что ранее Кристина Решетник рассказывала, что повезла детей на зимние каникулы в Доминиканскую Республику, так как там практически нет россиян.

Судя по всему звездное семейство отдыхает без отца. По крайней мере фото с мужем нет в блоге Кристины.

Кристина Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Семья наслаждается последними днями отпуска, во время которого 35-летняя Кристина не раз продемонстрировала подтянутую фигуру в купальнике.

Кристина Решетник с тремя детьми (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Что известно о семье Григория Решетника

Известный телеведущий уже 14 лет в браке с Кристиной Решетник. Вместе пара воспитывает троих сыновей: 11-летнего Ивана, 7-летнего Дмитрия и 4-летнего Александра.

Несмотря на то, что семья Решетника считается многодетной, телеведущий и его супруга приняли решение не жить за границей во время полномасштабного вторжения. В то же время Григорий с супругой часто ездит в командировки по работе в другие страны. Также семья несколько за год вывозит детей на отдых, чтобы они отвлеклись от постоянных бессонных ночей в укрытии и других реалий жизни в Украине.

Однако не все подписчики звездной пары адекватно реагируют на это, поэтому Кристина и Григорий часто сталкиваются с хейтом в комментариях.

Летом 2024 года супруга телеведущего похвасталась, что наконец-то сбылась ее мечта - она попала на концерт Адель. Однако ее фолловеры тут же принялись критиковать, отметив, что семья "жирно живет".

В свою очередь Григорий Решетник ответил на хейт из-за выезда за границу во время войны. Он неоднократно подчеркивал, что действует в рамках закона.

Супруги с тремя детьми (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)