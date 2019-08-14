Перемоги і удача у всьому: астролог розповів, кому скоро казково пощастить

Гороскоп від знаменитого астролога на найближчий тиждень серпня підкаже, кого з представників зодіакальних сузір'їв буде в ці дні супроводжувати неймовірний успіх. Павло Глоба виділив чотири знака Зодіаку і розповів, як правильно скористатися шансами, які посилає Всесвіт.

Телець

Найбільш вдалим днем для Тельця в найближчій перспективі може стати 16 серпня. І взагалі весь тиждень буде неймовірно яскравим і позитивним для тих, хто народився під цим знаком. Астролог радить Тельцям слухати інтуїцію, яку в цей період посилять зірки. Також варто прислухатися до корисних порад оточуючих. В найближчий період представникам цього знаку рекомендується змінити обстановку, відправившись в подорож з коханою людиною. Успіх у стосунках буде супроводжувати і сімейних представників цього знака Зодіаку.

Гороскоп з 12 по 18 серпня (колаж: РБК-Україна)

Рак

Для Раків, які перебувають у пошуках кохання або на початковому етапі стосунків, це неймовірно сприятливий період. Пощастить і сімейним представникам знака, але за однієї умови. Астролог радить більше уваги приділяти близьким. Раки будуть знаходиться на піку позитивної енергії в останні дні цього тижня - з 16 по 18 серпня. В цей час вони з задоволенням будуть займатися займатися будь-якою справою, починаючи від роботи і закінчуючи прибиранням, відпочинком.

Терези

Найбільш позитивними і продуктивними днями для Терезів є середа і четвер. 14 та 15 серпня можна сміливо братися за нові справи, знайомитися з новими людьми, закохуватися, фліртувати. Представникам цього знаку Зодіаку захочеться оновлень - нова зачіска, стиль, обновки в гардеробі. Причому бажання нововведень позитивно позначиться на веденні бізнесу, кар'єрі і любовних стосунках.

Гороскоп з 12 по 18 серпня (колаж: РБК-Україна)

Козеріг

Для Козерогів найбільш сприятливими стануть три останні дні поточного тижня. Але це не означає, що інші дні будуть наповнені горестями і переживаннями. У Козерогів можуть з'явитися нові завдання, а справи по дому допоможуть налаштуватися на потрібну хвилю. У сфері фінансів представників цього знака чекають великі перемоги і удача. Можна витрачати гроші на що завгодно, коли завгодно і скільки завгодно.

До речі, не так давно відомий український астролог склала гороскоп на День Незалежності України і розповіла про головні небезпеки і табу цього дня.

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