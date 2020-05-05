Переможець "Битви екстрасенсів" назвав знаки Зодіаку, які зміцнять здоров'я в травні

Гороскоп 2020 на травень склав дворазовий переможець "Битви екстрасенсів" Хаял Алекперов. Екстрасенс і ясновидець дав поради по здоров'ю, назвавши три знаки Зодіаку, яких чекає вдалий час в останній місяць весни.

Хто буде наповнений енергією і силами для нових досягнень та звершень у травні 2020? Кому зможе нарешті змінити ставлення до свого здоров'я, відмовитися від шкідливих звичок? Про самих здорових і сильних знаків Зодіаку кінця весни - читайте в матеріалі Styler.

Гороскоп здоров'я на травень 2020: Лев

Для Лева в кінці весни настане відмінний час, щоб радикально змінити ставлення до свого здоров'я. Якщо ви давно замислюєтеся про те, щоб почати правильно харчуватися або ж зайнятися спортом, то цей час настав - плануйте на завтра, понеділка чекати не треба.

Гороскоп здоров'я на травень 2020: Скорпіон

Скорпіон буде сповнений сил і рішучості, щоб нарешті привести себе в відмінну спортивну форму, а зірки йому в цьому будуть сприяти. Головне - пам'ятати, що такий шанс буває дуже рідко і не втрачаючи запалу рухатися в обраному напрямку.

Гороскоп здоров'я на травень 2020: Козоріг

Козорогові травень не обіцяє ніяких труднощів зі здоров'ям. Він навпаки відчує приплив життєвих сил і енергії. При цьому Алекперов не радить ставитися до свого здоров'я занадто легковажно. Вся річ у тому, що відчувши прилив сил, Козероги ризикують піддати себе надмірним навантаженням.

Раніше Хаял Алекперов розповів також, у яких знаків Зодіаку у травні виникнуть серйозні проблеми зі здоров'ям.