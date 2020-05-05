Победитель "Битвы экстрасенсов" назвал знаки Зодиака, которые укрепят здоровье в мае

Гороскоп 2020 на май составил двукратный победитель "Битвы экстрасенсов" Хаял Алекперов. Экстрасенс и ясновидящий дал советы по здоровью, назвав три знака Зодиака, которых ждет удачное время в последний месяц весны.

Кто будет наполнен энергией и силами для новых достижений и свершений в мае 2020? Кому сможет наконец-то изменить отношение к своему здоровью, отказаться от вредных привычек? Про самых здоровых и сильных знаков Зодиака конца весны - читайте в материале Styler.

Гороскоп здоровья на май 2020: Лев

Для Льва в конце весны настанет отличное время, чтобы радикально поменять отношение к своему здоровью. Если вы давно задумываетесь о том, чтобы начать правильно питаться или же заняться спортом, то это время пришло - планируйте на завтра, понедельника ждать не нужно.

Гороскоп здоровья на май 2020: Скорпион

Скорпион будет полон сил и решимости, чтобы наконец-то привести себя в отличную спортивную форму, а звезды ему в этом будут способствовать. Главное - помнить, что такой шанс бывает очень редко и не теряя запал двигаться в выбранном направлении.

Гороскоп здоровья на май 2020: Козерог

Козерогу май не сулит никаких трудностей со здоровьем. Он наоборот почувствует прилив жизненных сил и энергии. При этом Алекперов не советует относиться к своему здоровью слишком легкомысленно. Все дело в том, что почувствовав прилив сил, Козероги рискуют поддать себя чрезмерным нагрузкам.

Ранее Хаял Алекперов рассказал также, у каких знаков Зодиака в мае возникнут серьезные проблемы со здоровьем.