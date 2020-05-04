Дзеркальна дата 05.05.2020 змінить життя цих знаків Зодіаку

Гороскоп 2020 (колаж: РБК-Україна)

Астрологи назвали три знака Зодіаку, для яких дзеркальна дата 05.05.2020 стане новим поворотом

Гороскоп 2020 повідає, у яких знаків Зодіаку відбудуться важливі доленосні події в дзеркальну дату 05.05.2020. Астрологи назвали три знаки Зодіаку, для яких цей особливий день стане початком білої смуги й відліком для нових важливих змін. Хто ці щасливчики - дізнаєтеся з матеріалу Styler.

Терези

Для представників цього знака Зодіаку дзеркальна дата стане початком білої смуги удачі. Удача буде супроводжувати вас цілий місяць, особливо в матеріальному плані. Вам навіть здасться, що блага приходять до вас за помахом чарівної палички. Ви часто будете опинятися в потрібний час у потрібному місці.

Крім усього Терези будуть налаштовані на внутрішню гармонію, завдяки чому увійдуть в цей період без жодних стресів, хвилювань і побоювань. Астрологи вважають, що вам нарешті вдасться знайти упевненість і душевний спокій.

Водолій

Водолій отримає можливість проявити себе по повній. Попри зовнішній тиск і критику з боку начальства, "турботливих" родичів і так далі, вам вдасться розкрити свій внутрішній потенціал. 05.05.2020 відбудеться визначна подія, завдяки якому ви зможете відпустити страхи, сумніви, залежність від чужої думки. Водолій врешті-решт знайде себе і зрозуміє, в якому напрямку рухатися.

Жарт "коли дійдеш до білої смуги, поверни на 90 градусів і йди прямо" чудово описує те, що станеться з вами в цю магічну дату. З цього дня Водолій буде отримувати масу цікавих пропозицій і по роботі, і в особистому житті.

Риби

Дзеркальна дата 05.05.2020 стане справжнім подарунком для Риб від Всесвіту. Вам нарешті вдасться розібратися в тому хаосі, який оточував вас останнім часом. Біла смуга удачі дозволить розкласти все по поличках, розібратися в собі і вибрати правильний шлях для саморозвитку. По-перше, Риби розберуться у матеріальних питаннях. По-друге, ви зрозумієте, що діяти треба рішуче і сміливо - це запорука успіху.

Особливо вдалий період, що починається дзеркальною датою, для людей, зайнятих у бізнесі і творчості. Риби знайдуть джерела пасивного доходу і отримають впевненість у завтрашньому дні.

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