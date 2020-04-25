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Астрологи назвали головних щасливчиків травня: місяць стане початком білої смуги

STYLERЖиття    25.04.2020 - 20:42
Астрологи назвали головних щасливчиків травня: місяць стане початком білої смуги
Гороскоп на травень 2020 (Колаж РБК-Україна)

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким травень принесе позитив, фінанси і любов

Гороскоп на травень свідчить про те, що місяць буде досить напруженим для деяких знаків Зодіаку, а деяким останній місяць весни принесе кардинальні зміни в особистому житті.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, для яких травень стане початком білої смуги та періодом серйозної переоцінки цінностей.

Овен

Травень стане неймовірно вдалим періодом у житті, у якому доведеться розпрощатися з усіма проблемами та негараздами. Саме вони не давали вам почати нову смугу життя, на якій очікуються бонуси та сюрпризи. Всесвіт не просто буде супроводжувати в усіх справах і починаннях, а вкаже шлях до початку нової справи, завершення проєкту, приведе до потрібної людини. Астрологи рекомендують відкинути всі страхи та сумніви – саме це допоможе досягти успіху в справах і особистому житті.

Діва

Представники цього знака давно чекали, коли настане біла смуга і весь хаос початку весни піде з життя. З перших чисел травня Діви відчують потужний прилив сил і прояснення щодо плану на найближчий час. Найсерйозніші зміни у Дів відбудуться в особистому житті. Астрологи рекомендують більше часу проводити з близькою людиною і проговорити всі гострі теми та розбіжності. Самотні Діви мають всі шанси зустріти споріднену душу і почати щасливі романтичні відносини.

Стрілець

Травень не стане викладати на стіл всі бонуси одночасно, тому наберіться терпіння. Зірки обіцяють успіх у всіх починаннях, і кожне прийняте рішення виявиться правильним. Довіртеся внутрішньому голосу, і ви помітите, як всі проблеми поступово підуть з вашого життя. У минулому залишиться нудьга і сірі будні, а дні Стрільців наповняться яскравими фарбами та радісними подіями. З'явиться шанс зустріти справжню і щиру любов, а своє оточення розбавити новими друзями та цікавими співрозмовниками.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи розповіли, кого зі знаків Зодіаку у травні чекають любовні пригоди та доленосна зустріч.

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