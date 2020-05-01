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Переможець "Битви екстрасенсів" назвав знаки Зодіаку, у яких похитнеться здоров'я у травні

STYLERЖиття    01.05.2020 - 21:30
Переможець "Битви екстрасенсів" назвав знаки Зодіаку, у яких похитнеться здоров'я у травні
Гороскоп 2020 (колаж: РБК-Україна)

Гороскоп здоров'я від двічі переможці "Битви екстрасенсів" Хаяла Алекперова обіцяє проблеми зі здоров'ям цим знакам Зодіаку

Гороскоп 2020 на травень від переможця "Битви екстрасенсів" Хаяла Алекперова обіцяє чотирьом знакам Зодіаку неприємності зі здоров'ям у травні. Хто ризикує підхопити інфекцію через ослаблений імунітет? Кому потрібно уникати стресів та фізичних навантажень? Відповіді на всі ці питання ви знайдете в матеріалі Styler.

Відомий ясновидець і екстрасенс дав поради людям, народженим під цими знаками, як уберегтися від травм, стресів і загострень хронічних хвороб, пишуть Факти.

Гороскоп здоров'я на травень 2020: Близнюки

Близнюки в травні ризикують отримати травму. Тому, радить екстрасенс, чим би ви не займалися - побутовими справами, спортом або іншою фізичною активністю - намагайтеся бути дуже уважними й не поспішайте. Обережність допоможе уникнути усіляких ексцесів та НП.

Гороскоп здоров'я на травень 2020: Раки

Ракам потрібно поберегти у травні свою серцево-судинну систему. Представники цього знаку Зодіаку в силу своєї вразливості сприймають все занадто близько до серця. Намагайтеся уникати стресів, хвилювань і не накручуйте себе, рекомендує Алекперов. Не потрібно забувати, що ваше здоров'я безпосередньо пов'язане з вашим настроєм.

Гороскоп здоров'я на травень 2020: Діви

Дівам потрібно уважніше стежити за будь-якими змінами з боку здоров'я. Не ігноруйте легке нездужання або інші симптоми, які, на перший погляд, можуть здатися незначними. Адже слідом за ними може настати серйозне загострення хронічних захворювань.

Гороскоп здоров'я на травень 2020: Водолії

У травні 2020 імунітет Водоліїв може сильно ослабнути. Внаслідок чого люди, народжені під цим знаком, будуть дуже вразливі до різного роду вірусних захворювань. Ясновидець радить грати на випередження, піклуючись про захисні сили свого організму.

Раніше ми писали, які знаки Зодіаку чекають серйозні фінансові негаразди в травні. Справа може дійти навіть до злиднів і банкрутства.

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