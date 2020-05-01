Победитель "Битвы экстрасенсов" назвал знаки Зодиака, у которых пошатнется здоровье в мае

Гороскоп 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Гороскоп здоровья от дважды победителя "Битвы экстрасенсов" Хаяла Алекперова сулит проблемы со здоровьем этим знакам Зодиака

Гороскоп 2020 на май от победителя "Битвы экстрасенсов" Хаяла Алекперова обещает четырем знакам Зодиака неприятности со здоровьем в мае. Кто рискует подхватить инфекцию из-за ослабленного иммунитета? Кому нужно избегать стрессов и физических нагрузок? Ответы на все эти вопросы вы найдете в материале Styler.

Известный ясновидящий и экстрасенс дал советы людям, рожденным под этими знаками, как уберечься от травм, стрессов и обострений хронических болезней, пишут Факты.

Гороскоп здоровья на май 2020: Близнецы

Близнецы в мае рискуют получить травму. Поэтому, советует экстрасенс, чем бы вы не занимались - бытовыми делами, спортом, или другой физической активностью - старайтесь быть очень внимательными и не спешите. Осторожность поможет избежать всяческих эксцессов и ЧП.

Гороскоп здоровья на май 2020: Раки

Ракам нужно поберечь в мае свою сердечно-сосудистую систему. Представители этого знака Зодиака в силу своей мнительности воспринимают все слишком близко к сердцу. Старайтесь избегать стрессов, волнений и не накручивайте себя, рекомендует Алекперов. Не нужно забывать, что ваше здоровье напрямую связанно с вашим настроением.

Гороскоп здоровья на май 2020: Девы

Девам нужно внимательнее следить за любыми переменами со стороны здоровья. Не игнорируйте легкое недомогание или другие симптомы, которые, на первый взгляд, могут показаться незначительными. Ведь вслед за ними может наступить серьезное обострение хронических заболеваний.

Гороскоп здоровья на май 2020: Водолеи

В мае 2020 иммунитет Водолеев может сильно ослабнуть. Вследствие чего люди, рожденные под этим знаком, будут весьма уязвимы к разного рода вирусным заболеваниям. Ясновидящий советует играть на опережение, заботясь о защитных силах своего организма.

Ранее мы писали, какие знаки Зодиака ждут серьезные финансовые неурядицы в мае. Дело может дойти даже до нищеты и банкротства.