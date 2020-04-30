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Ці три знака Зодіаку раптово зубожіють в травні

STYLERЖиття    30.04.2020 - 20:44
Ці три знака Зодіаку раптово зубожіють в травні
Гороскоп 2020 (колаж: РБК-Україна)

Гороскоп на травень обіцяє фінансові проблеми трьом знакам Зодіаку

Гороскоп 2020 на травень не дуже втішний для трьох знаків Зодіаку. Астрологи попереджають людей, народжених під цими знаками, про фінансові негаразди в кінці весни. Як постаратися уникнути немилості зірок і обдурити долю, поради фахівців - в матеріалі Styler.

Фінансовий гороскоп на травень 2020: Овен

Овну варто приготуватися до важких фінансових ударів і матеріальних труднощів у травні. Великий ризик того, що ви невміло розпорядитеся своїми заощадженнями, які збирали багато років, вклавши гроші в сумнівні проєкти. Також ви можете дати в борг ненадійній людині або ж придбати фальшиву річ.

Фінансовий гороскоп на травень 2020: Рак

Зірки у травні обіцяють Раку матеріальні проблеми і обмани. Астрологи радять бути обережнішими у фінансових стосунках з людьми. Але є і зворотна сторона медалі - надмірна економія, через яку вам, як скупому, доведеться платити двічі. Тринькати звичайно ж не варто, але і на всьому економити також не треба.

Фінансовий гороскоп на травень 2020: Лев

Серйозні втрати Лева в останній місяць весни можуть бути пов'язані з розвагами або азартними іграми. Якщо ж вам вдасться стримати свій царський азарт, травень буде в цілому непоганим місяцем в матеріальному плані. Ви помітите в собі певну напруженість в питаннях добування грошей, але це нормальні трудові будні.

Раніше ми писали, на які знаки Зодіаку в травні звалиться несподіване багатство і везіння в матеріальній сфері.

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