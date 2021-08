Україна здобула перше "золото" Паралімпіади 2020: що відомо про Єлизавету Мерешко

Єлизавета 25 серпня перемогла у фінальному запливі на дистанції 50 метрів вільним стилем. До того ж вона встановила паралімпійський рекорд.

Look what it means to Yelyzaveta Mereshko!



A Paralympic Record and #Gold #ParaSwimming #Tokyo2020 #Paralympics pic.twitter.com/6LALRJrPiv