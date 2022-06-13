ru ua
Вт, 14 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

УЗ переносить відновлення приміських рейсів "Київ - Васильків-2": названо дату

Новость на русском →
Україна, Понеділок 13 червня 2022 23:44
УЗ переносить відновлення приміських рейсів "Київ - Васильків-2": названо дату Фото: "Укрзалізниця" перенесла запуск рейсів до Василькова (РБК-Україна)
Автор: Елізавєта Драбкіна

"Укрзалізниця" переносить відновлення курсування приміських поїздів за напрямком "Київ - Васильків-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.

Раніше анонсовані поїзди запустять 17 червня.

Причина відкладення рейсів не розголошується.

До цього "Укрзалізниця" планувала відновити курсування приміських потягів у напрямку "Київ - Васильків-2" 14 червня.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила два поїзди з Києва до Житомира. Дорога займає менше трьох годин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця
NEWS
Зеленський: у контрнаступі звільнено кілька громад у Херсонській області
Зеленський: у контрнаступі звільнено кілька громад у Херсонській області
DAILY
Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає