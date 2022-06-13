УЗ переносить відновлення приміських рейсів "Київ - Васильків-2": названо дату
Фото: "Укрзалізниця" перенесла запуск рейсів до Василькова (РБК-Україна)
"Укрзалізниця" переносить відновлення курсування приміських поїздів за напрямком "Київ - Васильків-2".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.
Раніше анонсовані поїзди запустять 17 червня.
Причина відкладення рейсів не розголошується.
До цього "Укрзалізниця" планувала відновити курсування приміських потягів у напрямку "Київ - Васильків-2" 14 червня.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила два поїзди з Києва до Житомира. Дорога займає менше трьох годин.