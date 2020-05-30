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Перемога здорового глузду: мережа "вибухнула" мемами, як Маск втер носа "Роскосмосу"

STYLERЖиття    30.05.2020 - 23:58
Перемога здорового глузду: мережа "вибухнула" мемами, як Маск втер носа "Роскосмосу"
Ілон Маск (Фото: скріншот з відео youtube.com)

Запуск космічного корабля SpaceX Ілона Маска 30 травня "надихнув" мережу на меми та фотожаби

Історичний запуск космічного корабля американською компанією SpaceX Ілона Маска Crew Dragon з астронавтами на навколоземну орбіту відбувся 30 травня о 20:22 за київським часом вдало, хоча в NASA до останнього зберігали інтригу і не підтверджували старт місії.

Всьому виною складні погодні умови, через які в перший раз - 27 травня - запуск ракети зірвався.

Сьогоднішній запуск транслювало NASA.

Згідно з розрахунками вчених, стикування зоряного корабля з МКС відбудеться 31 травня близько 17:30 за Києвом. О 19:45 астронавти зможуть потрапити всередину космічного модуля після стикування. Вони пробудуть на орбітальній станції від 30 до 119 днів.

Вчені в усьому світі визнають, що сьогоднішній день увійде в історію людства

Відео: Запуск Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска на МКС 30 травня

Річ у тому, що сьогоднішній запуск з космічного центру Кеннеді на мисі Канаверал (штат Флорида) став першим за останні 9 років, коли Штати здійснюють пілотований політ на своєму космічному кораблі з американськими астронавтами на борту. Так, з 2011 року і досі космонавтів доставляли на МКС російськими "Союзами".

Про подію активно пишуть в мережі та коментують запуск ракети Маска, який називають початком нової ери підкорення космосу. Також в інтернеті зустрічаються і меми та фотожаби, що "ілюструють" момент, коли РФ програла битву за космос.

  • SpaceX запустив у травні Dragon Crew. Росія в травні запустила портрет Сталіна. Перемога здорового глузду.
  • Все вийшло! Dragon Crew на орбіті летить до МКС, перша сходинка вже сіла. Це було красиво! Перша в історії багаторазова ракета вивела на орбіту космічний корабель з астронавтами. Вітаю всіх інженерів NASA, SpaceX, LaunchAmerica.
  • Мій улюблений момент: коли на екрані з'явився динозавр Зауропод. І сам запуск, звичайно.
  • Як тобі такий, Рогозін, Маск?

Перемога здорового глузду: мережа &quot;вибухнула&quot; мемами, як Маск втер носа &quot;Роскосмосу&quot;Перемога здорового глузду: мережа &quot;вибухнула&quot; мемами, як Маск втер носа &quot;Роскосмосу&quot;Перемога здорового глузду: мережа &quot;вибухнула&quot; мемами, як Маск втер носа &quot;Роскосмосу&quot;Перемога здорового глузду: мережа &quot;вибухнула&quot; мемами, як Маск втер носа &quot;Роскосмосу&quot;Перемога здорового глузду: мережа &quot;вибухнула&quot; мемами, як Маск втер носа &quot;Роскосмосу&quot;Перемога здорового глузду: мережа &quot;вибухнула&quot; мемами, як Маск втер носа &quot;Роскосмосу&quot;Перемога здорового глузду: мережа &quot;вибухнула&quot; мемами, як Маск втер носа &quot;Роскосмосу&quot;Перемога здорового глузду: мережа &quot;вибухнула&quot; мемами, як Маск втер носа &quot;Роскосмосу&quot;Перемога здорового глузду: мережа &quot;вибухнула&quot; мемами, як Маск втер носа &quot;Роскосмосу&quot;Перемога здорового глузду: мережа &quot;вибухнула&quot; мемами, як Маск втер носа &quot;Роскосмосу&quot;

Фото: скріни з соцмереж

Після запуску 30 травня SpaceX Маска стала першою комерційною компанією, яка здійснила запуск космічного корабля з людиною на борту. До цього кораблі компанії були безпілотними та доставляли на МКС різні вантажі.

Ракетоносії після старту місії вже повернулися на Землю. Перша ступінь Falcon 9 вже приземлилася на морську платформу.

Відео: Трансляція з запуску Crew Dragon на МКС 30 червня

Екіпаж Crew Dragon складається з двох досвідчених астронавтів NASA: це командир корабля - колишній пілот шатла Дуглас Херлі, та командир зі спільних операцій з МКС - польотний фахівець Роберт Бенкен.

Перемога здорового глузду: мережа &quot;вибухнула&quot; мемами, як Маск втер носа &quot;Роскосмосу&quot;Перемога здорового глузду: мережа &quot;вибухнула&quot; мемами, як Маск втер носа &quot;Роскосмосу&quot;

SpaceX Ілона Маска запустила космічний корабель Crew Dragon на МКС 30 травня (Фото: скріншоти з відео youtube.com)

Раніше голова Держкосмосу Володимир Усов заявив, що Україна планує почати запускати космічні ракети через 3-4 роки.

Нагадаємо, що нещодавно космічний корабель Ілона Маска вибухнув при випробуваннях, і це потрапило на відео.

Додамо також, що в мережі показали відео про те, як перший космонавт-українець Павло Попович в 1962 році заспівав у космосі українську пісню.

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Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України ракетакосмосSpaceXИлон Маскмем
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