Перша пісня у космосі була українською: з'явилося вражаюче відео

Космонавт Павло Попович під час польоту в серпні 1962 року (фото: nkau.gov.ua)

Українська пісня пролунала одночасно в космосі та на Землі - її співали Павло Попович і Сергій Корольов

Поки увага мільйонів землян прикута до історичної місії NASA по запуску американського корабля SpaceX Ілона Маска Crew Dragon, в мережі згадали цікавий факт про те, що перша пісня, яка прозвучала в космосі, була українською.

Сталося це 57 років тому, коли перший космонавт-українець Павло Попович виконав на орбіті "Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю...", причому злегка актуалізував текст народної пісні.

Так, він дещо перефразував твір на слова українського поета-романтика XIX століття Михайла Петренка і заспівав: "... ось я сокіл, і ось я літаю!". Про це пише "Український інтерес".

Як відомо, першим космонавтом незалежної України є Леонід Каденюк. Але історично першим українцем у космосі став саме Попович, який здійснив політ 12 серпня 1962 року.

Він вирушив до зірок разом із чувашем Андріяном Ніколаєвим. Попович пілотував радянський космічний корабель "Восток-4", а Ніколаєв - "Восток-3". Між їхніми екіпажами був радіо- та відеозв'язок.

Вже в космосі Попович на прохання конструктора, українця Сергія Корольова, який спостерігав за астронавтами з Центру управління польотами, заспівав українську пісню "Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю...". Саме йому космонавт присвятив свій виступ.

Зауважимо також, що українська мелодія звучала одночасно і в космосі, і на Землі - оскільки Корольов підспівував Поповичу в той момент по радіозв'язку.

Про це пізніше зняли репортаж на ТБ.

Після повернення на Землю Поповича часто запитували, чому українські пісні такі сумні. Той відповідав, що саме його народ першим відбивав атаки чужоземних військ і завжди захищався від загарбників. Тож йому було не до "Малинки-Калинки".

Відео: Першу пісню в космосі заспівав космонавт Павло Попович в 1962 році - це була українська "Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю..."

Додамо, що перший космічний політ українця тривав 2 доби 22 години 57 хвилин. Удруге Попович був у космосі з 3 по 19 липня 1974 року як командир екіпажу космічного корабля "Союз-14".

Раніше голова Держкосмосу Володимир Усов заявив, що Україна планує почати запускати космічні ракети через 3-4 роки.

Нагадаємо, що нещодавно космічний корабель Ілона Маска вибухнув при випробуваннях, і це потрапило на відео.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Володимир Костирін