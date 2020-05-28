Україна планує почати запускати космічні ракети через 3-4 роки

Фото: Укркосмос (ukrkosmos.com)

Запуск за технологєю повітряного старту дозволить використовувати літак замість першого ступеня ракети

Глава Держкосмосу Володимир Усов заявив, що Україна планує запускати ракети у космос до 2023-2024 років. Вони запускатимуться за методом повітряного старту, який дозволить використовувати літак під час запуску.

Про це повідомляє Голос Америки.

За словами Володимира Усова, технології повітряного старту дозволяють використовувати літак замість першого ступеня ракети і для цього не потрібен космодром. Також він додав, що в Україні вже існують напрацювання з наземного і повітряного стартів конкретно для легких і надлегких ракет.

"Мова йде про те, що можуть використовуватися літаки, як Антонов так і інші літаки такі, як Іл-76, які є на території України. Які будуть використовуватись для повітряного старту легких ракет і не буде залежності від спеціальної інфраструктури",- сказав глава Держкосмосу.

Крім того, він додав, що проект повітряного старту можна реалізувати за три - чотири роки.

"Проект повітряного старту - це є такий національний проект, який дасть Україні можливість національного доступу до космосу і його можна реалізувати за три - чотири роки", - вважає Усов.

Нагадаємо, компанія SpaceX Ілона Маска вперше відправила астронавтів у космос.

Разом з тим, повідомлялося, що в США з космодрому на мисі Канаверал стартувала важка ракета-носій Atlas 5, яку відправили на орбіту разом з військовим космопланом X-37B.

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Автор: Андрій Козловський