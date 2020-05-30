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Победа здравого смысла: сеть "взорвалась" мемами, как Маск утер нос "Роскосмосу"

STYLERЖизнь    30.05.2020 - 23:58
Победа здравого смысла: сеть "взорвалась" мемами, как Маск утер нос "Роскосмосу"
Илон Маск (Фото: скриншот с видео youtube.com)

Запуск космического корабля SpaceX Илона Маска 30 мая "вдохновил" сеть на мемы и фотожабы

Исторический запуск космического корабля американской компанией SpaceX Илона Маска Crew Dragon с астронавтами на околоземную орбиту состоялся 30 мая в 20:22 по киевскому времени благополучно, хотя в NASA до последнего сохраняли интригу и не подтверждали старт миссии.

Всему виной сложные погодные условия, из-за которых в первый раз - 27 мая - запуск ракеты сорвался.

Сегодняшний запуск транслировало NASA.

Согласно расчетам ученых, стыковка звездного челнока с МКС состоится 31 мая приблизительно около 17:30 по Киеву. В 19:45 астронавты смогут попасть внутрь космического модуля после стыковки. Они пробудут на орбитальной станции от 30 до 119 дней.

Ученые во всем мире признают, что сегодняшний день войдет в историю человечества.

Видео: Запуск Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска на МКС 30 мая

Дело в том, что сегодняшний запуск с космического центра Кеннеди на мысе Канаверал (штат Флорида) стал первым за последние 9 лет, когда Штаты осуществляют пилотируемый полет на своем космическом корабле с американскими астронавтами на борту. Так, с 2011 года и до этого времени космонавтов доставляли на МКС российскими "Союзами".

Про событие активно пишут в сети и комментируют запуск ракеты Маска, который называют началом новой эры покорения космоса. Также в интернете встречаются и мемы и фотожабы, которые "иллюстрируют" момент, когда РФ проиграла битву за космос.

  • SpaceX запустил в мае Dragon Crew. Россия в мае запустила портрет Сталина. Победа здравого смысла.
  • Все получилось! Dragon Crew на орбите - летит к МКС, первая ступень уже села. Это было красиво! Первая в истории многоразовая ракета вывела на орбиту космический корабль с астронавтами. Поздравляю всех инженеров NASA, SpaceX, LaunchAmerica.
  • Мой любимый момент: когда на экране появился динозавр Зауропод. И сам запуск, конечно.
  • Как тебе такой, Рогозин, Маск?

Победа здравого смысла: сеть &quot;взорвалась&quot; мемами, как Маск утер нос &quot;Роскосмосу&quot;Победа здравого смысла: сеть &quot;взорвалась&quot; мемами, как Маск утер нос &quot;Роскосмосу&quot;Победа здравого смысла: сеть &quot;взорвалась&quot; мемами, как Маск утер нос &quot;Роскосмосу&quot;Победа здравого смысла: сеть &quot;взорвалась&quot; мемами, как Маск утер нос &quot;Роскосмосу&quot;Победа здравого смысла: сеть &quot;взорвалась&quot; мемами, как Маск утер нос &quot;Роскосмосу&quot;Победа здравого смысла: сеть &quot;взорвалась&quot; мемами, как Маск утер нос &quot;Роскосмосу&quot;Победа здравого смысла: сеть &quot;взорвалась&quot; мемами, как Маск утер нос &quot;Роскосмосу&quot;Победа здравого смысла: сеть &quot;взорвалась&quot; мемами, как Маск утер нос &quot;Роскосмосу&quot;Победа здравого смысла: сеть &quot;взорвалась&quot; мемами, как Маск утер нос &quot;Роскосмосу&quot;Победа здравого смысла: сеть &quot;взорвалась&quot; мемами, как Маск утер нос &quot;Роскосмосу&quot;

Фото: скрины из соцсетей

После запуска 30 мая SpaceX Маска стала первой коммерческой компанией, которая осуществила запуск космического корабля с людьми на борту. До этого корабли компании были беспилотными и доставляли на МКС различные грузы.

Ракетоносители после старта миссии уже вернулись на Землю. Первая ступень Falcon 9 уже приземлилась на морскую платформу.

Видео: Трансляция с запуска Crew Dragon на МКС 30 мая

Экипаж Crew Dragon состоит из двух опытных астронавтов NASA: это командир корабля - бывший пилот шаттла Дуглас Херли, и командир по совместным операциям с МКС - полетный специалист Роберт Бенкен.

Победа здравого смысла: сеть &quot;взорвалась&quot; мемами, как Маск утер нос &quot;Роскосмосу&quot;Победа здравого смысла: сеть &quot;взорвалась&quot; мемами, как Маск утер нос &quot;Роскосмосу&quot;

SpaceX Илона Маска запустила космический корабль Crew Dragon на МКС 30 мая (Фото: скриншоты с видео youtube.com)

Ранее глава Госкосмоса Владимир Усов заявил, что Украина планирует начать запускать космические ракеты через 3-4 года.

Напомним, что недавно космический корабль Илона Маска взорвался при испытаниях, и это попало на видео.

Добавим также, что в сети показали видео о том, как первый космонавт-украинец Павел Попович в 1962 году спел в космосе украинскую песню.

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Автор: Владимир Костырин

Теги Новости Украины ракетакосмосSpaceXИлон Маскмем
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