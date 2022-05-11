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Перемога України на Євробаченні - неминуча: шанси зросли ще більше

Фото: KALUSH Orchestra (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Після грандіозного виступу KALUSH Orchestra в півфіналі Євробачення 2022, шанси України на перемогу в міжнародному пісенному конкурсі зросли ще більше.

Про це стало відомо з офіційного сайту пісенного конкурсу.

Наразі українцям і їхній пісні Stefania дають 50% шансів на перемогу у Грандфіналі, який відбудеться 14 травня в італійському місті Турин в спорткомплексі PalaOlimpico.

Найближчі конкуренти йдуть від українців з колосальним відривом - в італійців Mahmood & Blanco з піснею Brividi всього 12%, наступний - британець Sam Ryder з піснею Space Man, у нього 10%.

Скріншот

Фіналісти першого півфіналу Євробачення 2022:

  1. Швейцарія
  2. Вірменія
  3. Ісландія
  4. Литва
  5. Португалія
  6. Норвегія
  7. Греція
  8. Україна
  9. Молдова
  10. Нідерланди

Другий півфінал має відбутися в Турині 12 травня, а ім'я переможця буде названо вже в ніч з 14 на 15 травня.

Зазначимо, що ще тиждень тому українцям давали 43%, напередодні півфінального виступу вони досягли 49%.

Також ми писали, що KALUSH Orchestra "підірвали" Євробачення 2022.

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Євробачення