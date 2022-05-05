Україні прогнозують перемогу на Євробаченні 2022: шанси конкурентів мінімальні

Гурт Kalush Orchestra після другої репетиції конкурсного виступу на Євробаченні 2022 має ще більше шансів на перемогу згідно з прогнозами букмекерів.

Про це свідчать дані з офіційного сайту пісенного конкурсу.

Наразі коефіцієнт ставок на українців, які виконають пісню Stefania, складає цілих 43%.

Тоді як найближчі конкуренти йдуть від них з колосальним відривом - в італійців Mahmood & Blanco з піснею Brividi всього 13%, наступна - Cornelia Jakobs з піснею Hold Me Closer, у неї 11%.

Всього в конкурсі візьме участь 40 країн учасників. 66-й міжнародний пісенний конкурс складатиметься з двох півфіналів і фіналу (10, 12, 14 травня).

Kalush Orchestra з піснею Stefania виступатимуть 10 травня у першому півфіналі під номером 6 на арені Пала Альпитур (Pala Alpitour) в Турині.

Дивіться, як минула репетиція українців в Італії:

Трансляцію Євробачення можна буде дивитися на суспільному телеканалі UA: КУЛЬТУРА о 22:00 та на діджитал-платформах Суспільного Мовлення.