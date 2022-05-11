UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Победа Украины на Евровидении - неизбежна: шансы выросли еще больше

Фото: KALUSH Orchestra (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

После грандиозного выступления KALUSH Orchestra в полуфинале Евровидения 2022, шансы Украины на победу в международном песенном конкурсе выросли еще больше.

Об этом стало известно из официального сайта песенного конкурса.

Сейчас украинцам и их песне Stefania дают 50% шансов на победу в грандфинале, который состоится 14 мая в итальянском городе Турин в спорткомплексе PalaOlimpico.

Ближайшие конкуренты идут от украинцев с колоссальным отрывом - у итальянцев Mahmood & Blanco с песней Brividi всего 12%, следующий - британец Sam Ryder с песней Space Man, у него 10%.

Скриншот

Финалисты первого полуфинала Евровидения 2022:

  1. Швейцария
  2. Армения
  3. Исландия
  4. Литва
  5. Португалия
  6. Норвегия
  7. Греция
  8. Украина
  9. Молдавия
  10. Нидерланды

Второй полуфинал должен состояться в Турине 12 мая, а имя победителя будет названо уже в ночь с 14 на 15 мая.

Отметим, что еще неделю назад украинцам давали 43%, накануне полуфинального выступления они достигли 49%.

Также мы писали, что KALUSH Orchestra "взорвали" Евровидение 2022.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евровидение