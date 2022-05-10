KALUSH Orchestra "підірвали" Євробачення 2022: відео сенсаційного виступу України
Гурт KALUSH Orchestra зустріли грандіозними оплесками на сцені Євробачення 2022. Овації не стихали увесь виступ українців, які попри війну в Україні, приїхали до Турину, аби показати нашу силу, міць, нашу культуру.
Дивіться в матеріалі Styler, як це було.
Зал слухав виступ стоячи.
Нижче в онлайн-трансляції виступ українців з піснею Stefania. Вони заспівали під номером 6.
Порядок виступів у першому півфіналі:
- Албанія: Ronela Hajati - Sekret
- Латвія: Citi Zēni - Eat Your Salad
- Литва: Monika Liu-Sentimentai
- Швейцарія: Marius Bear - Boys Do Cry
- Словенія: LPS - Disko
- Україна: Kalush Orchestra - Стефанія
- Болгарія: Intelligent Music Project - Intention
- Нідерланди: S10 - De Diepte
- Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov - Trenulețul
- Португалія: MARO - Saudade Saudade
- Хорватія: Mia Dimšić - Guilty Pleasure
- Данія: REDDI - The Show
- Австрія: LUM! X feat. Pia Maria - Halo
- Ісландія: Systur - Með Hækkandi Sól
- Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord - Die Together
- Норвегія: Subwoolfer - Give That Wolf A Banana
- Вірменія: Rosa Linn - Snap
Наприкінці прямого ефіру були оголошені результати: Україна увійшла до фіналу Євробачення, який відбудеться 14 травня.
Трансляцію можна дивитися на офіційному YouTube-каналі конкурсу.
Фіналісти першого півфіналу Євробачення 2022:
- Швейцарія
- Вірменія
- Ісландія
- Литва
- Португалія
- Норвегія
- Греція
- Україна
- Молдова
- Нідерланди
Раніше ми писали, що Джамала виставила на продаж свою сукню з Євробачення.
Також повідомлялося, що Україні прогнозують перемогу на Євробаченні 2022.