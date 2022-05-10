ru ua
Ср, 11 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

KALUSH Orchestra "підірвали" Євробачення 2022: відео сенсаційного виступу України

Новость на русском →
Італія, Вівторок 10 травня 2022 22:40
KALUSH Orchestra "підірвали" Євробачення 2022: відео сенсаційного виступу України Фото: KALUSH Orchestra (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Гурт KALUSH Orchestra зустріли грандіозними оплесками на сцені Євробачення 2022. Овації не стихали увесь виступ українців, які попри війну в Україні, приїхали до Турину, аби показати нашу силу, міць, нашу культуру.

Дивіться в матеріалі Styler, як це було.

Зал слухав виступ стоячи.

Нижче в онлайн-трансляції виступ українців з піснею Stefania. Вони заспівали під номером 6.

Порядок виступів у першому півфіналі:

  1. Албанія: Ronela Hajati - Sekret
  2. Латвія: Citi Zēni - Eat Your Salad
  3. Литва: Monika Liu-Sentimentai
  4. Швейцарія: Marius Bear - Boys Do Cry
  5. Словенія: LPS - Disko
  6. Україна: Kalush Orchestra - Стефанія
  7. Болгарія: Intelligent Music Project - Intention
  8. Нідерланди: S10 - De Diepte
  9. Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov - Trenulețul
  10. Португалія: MARO - Saudade Saudade
  11. Хорватія: Mia Dimšić - Guilty Pleasure
  12. Данія: REDDI - The Show
  13. Австрія: LUM! X feat. Pia Maria - Halo
  14. Ісландія: Systur - Með Hækkandi Sól
  15. Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord - Die Together
  16. Норвегія: Subwoolfer - Give That Wolf A Banana
  17. Вірменія: Rosa Linn - Snap

Наприкінці прямого ефіру були оголошені результати: Україна увійшла до фіналу Євробачення, який відбудеться 14 травня.

Трансляцію можна дивитися на офіційному YouTube-каналі конкурсу.

Фіналісти першого півфіналу Євробачення 2022:

  1. Швейцарія
  2. Вірменія
  3. Ісландія
  4. Литва
  5. Португалія
  6. Норвегія
  7. Греція
  8. Україна
  9. Молдова
  10. Нідерланди

Раніше ми писали, що Джамала виставила на продаж свою сукню з Євробачення.

Також повідомлялося, що Україні прогнозують перемогу на Євробаченні 2022.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євробачення
LITE
"Мені нема де жити": Ірина Білик розплакалась, говорячи про Кіркорова (відео)
"Мені нема де жити": Ірина Білик розплакалась, говорячи про Кіркорова (відео)