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З особистих причин: українські плавці не поїдуть на чемпіонат Європи в Росію

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Середа 20 жовтня 2021 16:39
З особистих причин: українські плавці не поїдуть на чемпіонат Європи в Росію Фото: Михайло Романчук, український плавець, призер Олімпіади 2020 (facebook.com/usf.org.ua)
Автор: Володимир Костирін

Збірна України не братиме участі в чемпіонаті Європи з плавання на короткій воді, який проведуть в Росії в місті Казань на початку листопада. Президент Федерації плавання України Андрій Власков пояснив, з чим пов'язане таке рішення.

Про це передає "Суспільне".

За словами Власкова, попередньо планувалося, що в турнірі братиме участь команда в обмеженій кількості спортсменів. Очікувалося, що на змаганнях виступить 2-разовий призер Олімпіади 2020 в Токіо Михайло Романчук, а також півфіналіст Олімпіади-2020 Владислав Бухов.

Але на початку жовтня обидва спортсмени повідомили Федерації плавання України, що не братимуть участі в ЧЄ.

"Але кілька тижнів тому Романчук з особистої причини відмовився від участі в чемпіонаті. Те ж зробив і Бухов", - повідомив Власков.

У підсумку Федерація вирішила взагалі відмовитися від поїздки в Росію на турнір.

Також Власков зазначив, що причина такого скороченого складу команди для участі в Євро пов'язана з необхідністю фінансування української делегації.

"Чому такою обмеженою командою? Тому що державний бюджет не фінансує виступи, що проводяться в Росії. Тому (фінансується) коштом Федерації для того, щоб вони (українські плавці) змогли взяти участь у чемпіонаті Європи, щоб звучав гімн України та піднімався прапор у разі високих місць", - розповів президент федерації плавання.

При цьому він уточнив, що жодних очок Україна не втрачає, відмовляючись від виступу на Євро, і на початку грудня відбудеться Чемпіонат світу в Абу-Дабі, на підготовці до якого і зосередяться українські плавці.

Раніше повідомлялося, що в Харкові незрячим паралімпійцям подарували книги і квитки в зоопарк.

Також ми писали про те, що український бігун відмовився від фото з росіянами на Паралімпіаді 2020.

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