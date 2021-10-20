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По личным причинам: украинские пловцы не поедут на чемпионат Европы в Россию

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Среда 20 октября 2021 16:39
По личным причинам: украинские пловцы не поедут на чемпионат Европы в Россию Фото: Михаил Романчук, украинский пловец, призер Олимпиады 2020 (facebook.com/usf.org.ua)
Автор: Владимир Костырин

Сборная Украины не будет участвовать в чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который проведут в России в городе Казань в начале ноября. Президент Федерации плавания Украины Андрей Власков объяснил, с чем связано такое решение.

Об этом передает "Суспільне".

По словам Власкова, предварительно планировалось, что в турнире будет участвовать команда в ограниченном количестве спортсменов. Ожидалось, что на соревнованиях выступит 2-кратный призер Олимпиады 2020 в Токио Михаил Романчук, а также полуфиналист Олимпиады-2020 Владислав Бухов.

Но в начале октября оба спортсмена сообщили федерации плавания Украины, что не будут принимать участия в ЧЕ.

"Но несколько недель назад Романчук по личной причине отказался от участия в чемпионате. То же сделал и Бухов", - сообщил Власков.

В итоге федерация решила вообще отказаться от поездки в Россию на турнир.

Также Власков отметил, что причина такого сокращенного состава команды для участия в Евро связана с необходимостью финансирования украинской делегации.

"Почему такой ограниченной командой? Потому что государственный бюджет не финансирует выступления, проводимые в России. Поэтому (финансируется) за счет федерации для того, чтобы они (украинские пловцы) смогли принять участие в чемпионате Европы, чтобы звучал гимн Украины и поднимался флаг в случае высоких мест", - рассказал президент федерации плавания.

При этом он уточнил, что никаких очков Украина не теряет, отказываясь от выступления на Евро, и в начале декабря состоится чемпионат мира в Абу-Даби, на подготовке к которому и сосредоточатся украинские пловцы.

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