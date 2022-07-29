Домашній кетчуп на зиму: відкриєте банку і забудете про магазинний
Домашній кетчуп можна додавати в піцу, до рагу, м'яса, або ж просто їсти ложками - настільки він смачний.
Рецептом поділилася блогерка Лілія Цвіт.
Інгредієнти на 5 банок 0,5 літрів:
- помідори (найкраще - сорт "Сливки") - 3 кг
- болгарський перець - 1 шт.
- цибуля - 1 шт.
- паприка гостра - 1/4 шт. (не обов'язково)
- спеції: сіль - 1 ст. л + за смаком, цукор - 2 ст. л., перець чорний мелений - 0,5 ч. л., кориця мелена - 0,5 ч. л., лавровий лист - 2 шт., оцет - 2 ст. л. крохмаль - 40 г (можна корегувати, відповідно до бажаної консистенції)
- вода - 100 мл
Покрокове приготування
Помийте помідори, розріжте навпіл і виріжте біленькі серединки. Перемеліть подрібнювачем чи м'ясорубку.
Вилийте подрібнені помідори в каструлю. Додайте розрізані навпіл перець і цибулю, а також шматочок гострої паприки (за бажанням).
Накрийте кришкою і проваріть годину. Вийміть цілі овочі (цибулю, перець, паприку).
Додайте спеції: лавровий лист, корицю, перець, сіль, цукор. Скуштуйте, щоб визначити, чи достатньо солі.
Коли маса достатньо охолоне, подрібніть її ретельно блендером. Додайте оцет і проваріть на маленькому вогні ще півгодини. Коли кетчуп майже готовий, змішайте крохмаль з водою. Потроху додайте до кетчупу, постійно помішуючи. Проваріть ще кілька хвилин до загустіння.
Гарячий кетчуп налийте в стерилізовані банки, герметично закрийте.
Переверніть банки, закутайте, поки охолонуть.
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