Домашній кетчуп на зиму: відкриєте банку і забудете про магазинний

Домашній кетчуп можна додавати в піцу, до рагу, м'яса, або ж просто їсти ложками - настільки він смачний.

Інгредієнти на 5 банок 0,5 літрів:

помідори (найкраще - сорт "Сливки") - 3 кг

болгарський перець - 1 шт.

цибуля - 1 шт.

паприка гостра - 1/4 шт. (не обов'язково)

спеції: сіль - 1 ст. л + за смаком, цукор - 2 ст. л., перець чорний мелений - 0,5 ч. л., кориця мелена - 0,5 ч. л., лавровий лист - 2 шт., оцет - 2 ст. л. крохмаль - 40 г (можна корегувати, відповідно до бажаної консистенції)

вода - 100 мл

Покрокове приготування

Помийте помідори, розріжте навпіл і виріжте біленькі серединки. Перемеліть подрібнювачем чи м'ясорубку.

Вилийте подрібнені помідори в каструлю. Додайте розрізані навпіл перець і цибулю, а також шматочок гострої паприки (за бажанням).

Накрийте кришкою і проваріть годину. Вийміть цілі овочі (цибулю, перець, паприку).

Додайте спеції: лавровий лист, корицю, перець, сіль, цукор. Скуштуйте, щоб визначити, чи достатньо солі.

Коли маса достатньо охолоне, подрібніть її ретельно блендером. Додайте оцет і проваріть на маленькому вогні ще півгодини. Коли кетчуп майже готовий, змішайте крохмаль з водою. Потроху додайте до кетчупу, постійно помішуючи. Проваріть ще кілька хвилин до загустіння.

Гарячий кетчуп налийте в стерилізовані банки, герметично закрийте.

Переверніть банки, закутайте, поки охолонуть.