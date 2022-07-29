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Домашній кетчуп на зиму: відкриєте банку і забудете про магазинний

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П'ятниця 29 липня 2022 14:03
Домашній кетчуп на зиму: відкриєте банку і забудете про магазинний Колаж РБК-Україна: Домашній кетчуп за рецептом Лілії Цвіт
Автор: Світлана Мащенко

Домашній кетчуп можна додавати в піцу, до рагу, м'яса, або ж просто їсти ложками - настільки він смачний.

Рецептом поділилася блогерка Лілія Цвіт.

Інгредієнти на 5 банок 0,5 літрів:

  • помідори (найкраще - сорт "Сливки") - 3 кг
  • болгарський перець - 1 шт.
  • цибуля - 1 шт.
  • паприка гостра - 1/4 шт. (не обов'язково)
  • спеції: сіль - 1 ст. л + за смаком, цукор - 2 ст. л., перець чорний мелений - 0,5 ч. л., кориця мелена - 0,5 ч. л., лавровий лист - 2 шт., оцет - 2 ст. л. крохмаль - 40 г (можна корегувати, відповідно до бажаної консистенції)
  • вода - 100 мл

Покрокове приготування

Помийте помідори, розріжте навпіл і виріжте біленькі серединки. Перемеліть подрібнювачем чи м'ясорубку.

Вилийте подрібнені помідори в каструлю. Додайте розрізані навпіл перець і цибулю, а також шматочок гострої паприки (за бажанням).

Накрийте кришкою і проваріть годину. Вийміть цілі овочі (цибулю, перець, паприку).

Додайте спеції: лавровий лист, корицю, перець, сіль, цукор. Скуштуйте, щоб визначити, чи достатньо солі.

Коли маса достатньо охолоне, подрібніть її ретельно блендером. Додайте оцет і проваріть на маленькому вогні ще півгодини. Коли кетчуп майже готовий, змішайте крохмаль з водою. Потроху додайте до кетчупу, постійно помішуючи. Проваріть ще кілька хвилин до загустіння.

Гарячий кетчуп налийте в стерилізовані банки, герметично закрийте.

Переверніть банки, закутайте, поки охолонуть.

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